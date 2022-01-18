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Академия «Яндекса» открыла набор в школу информационной безопасности

«Яндекс» объявил о начале приема заявок в школу информационной безопасности компании, которая пройдет с 21 марта по 30 апреля 2022 г. Программа состоит из онлайн-лекций и практических занятий в офисе «Яндекса» в Москве. Эксперты «Яндекса» расскажут о реальных кейсах и поделятся опытом разных компаний. Обучение бесплатное, подать заявку могут как студенты старших курсов, так и уже опытные специалисты. Иногородним участникам «Яндекс» оплатит проезд и проживание для участия в хакатоне.

Для поступления нужно знать хотя бы один язык программирования (JS, Python, C++, Java или Golang), на начальном уровне разбираться в принципах построения и работы веб-приложений, знать принципы работы операционных систем и сетевой инфраструктуры, а также основные типы атак и виды уязвимостей.

Слушателей ждут лекции и домашние задания по инфраструктурной и продуктовой безопасности, которые проведут специалисты «Яндекса». Участникам расскажут о безопасной разработке приложений, форензике, построении безопасной сетевой и серверной инфраструктуры, безопасности облачных платформ, а также о выявлении и расследовании инцидентов в крупных корпорациях. Студенты научатся находить уязвимости в сервисах и компаниях и смогут защищать их от атак, утечек информации и других угроз. Обучение завершится практическими занятиями в московском офисе «Яндекса». Лучшие студенты получат возможность присоединиться к команде «Яндекса».

Чтобы поступить в школу, нужно подать заявку на сайте программы и выполнить тестовое задание до 28 февраля.

Первая школа информационной безопасности «Яндекса» прошла в 2018 г.

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