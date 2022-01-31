Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Облака
|

Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate

Облачный провайдер Datafort заключил партнерское соглашение с компаний Usergate, которая занимается разработкой средств сетевой безопасности. В частности, теперь клиентам Datafort доступен межсетевой экран следующего поколения Usergate по модели SaaS.

Клиентам Datafort доступны несколько моделей межсетевых экранов Usergate различной производительности. А разнообразные варианты подписки включают такие модули как система обнаружения вторжений, сигнатуры приложений L7, URL-фильтрация, потоковый антивирус и защищенный почтовый шлюз. Поддержка эксплуатации решения в своем облаке осуществляется непосредственно специалистами Datafort.

При этом межсетевой экран соответствует требованиям регуляторов в части защиты государственных информационных систем, технологических сетей, критичной инфраструктуры и информационных систем персональных данных. Решение сертифицировано ФСТЭК России по 4 уровню доверия МЭ СОВ с профилями защиты А, Б, Д.

«Usergate стал первым российским разработчиком, чей продукт вошел в наш пул межсетевых экранов. Это решение отлично подойдет тем нашим клиентам, которые поддерживают тенденцию импортозамещения. Мы в Datafort считаем, что этот отечественный файервол может составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Кроме того, явным преимуществом продукта является удобство его настройки и широкий функционал даже в базовой подписке», – отметил директор по информационной безопасности Datafort Егор Бигун.

Он также уточнил, что именно межсетевые экраны Usergate применяются в системе защиты аттестованного облака Datafort. Напомним, ранее Datafort стал одним из первых облачных провайдеров в России, чья платформа имеет аттестат соответствия требованиям по защите информации, полученный по новой методике ФСТЭК России.

«Мы рады сотрудничеству с Datafort. Компания имеет продолжительный опыт работы в рамках сервисной модели с аналогичными зарубежными решениями. А благодаря обширной клиентской базе и сложившейся экспертизе, они отлично осведомлены о потребностях заказчиков и со своей стороны смогут делиться с нами обратной связью в вопросах производительности, функционала нашего решения и направления дальнейшего развития», – сказал руководитель направления MSSP компании Usergate Салахутдинов Артур.

Он также добавил, что уже нельзя пройти мимо тенденции исхода локальных инфраструктур в облако. Это действительно выгодно, а в некоторых случаях – единственный способ решения проблем, особенно связанных с обеспечением требуемого уровня информационной безопасности.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В WhatsApp гигантская «дыра». Кто угодно может прочитать чужие удаленные сообщения

Глава налогового управления США заявил, что за криптовалютами будущее

Очевидная ошибка программиста, которую никто не замечал 12 лет, позволяет кому угодно легко стать админом в ОС Linux, Solaris и BSD

Новый троянец ворует данные в Android и сбрасывает настройки на заводские

Хакеры встроили в ПО «1С» вредоносный код, который ворует клиентские базы и данные о платежах компаний

Знаменитый антивирус McAfee распахнул хакерам путь к захвату ПК на Windows

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше
Показать еще