Компании группы Angara будут работать под единым брендом — Angara Security

ГК Angara объявила об объединении всех направлений бизнеса под брендом Angara Security. Новое название отражает сферу деятельности компании, а новый фирменный стиль станет единым для всех подразделений.

В группе компаний Angara несколько организаций, и каждая из них активно развивается. В следствие появления большого количества новых услуг и направлений возникла необходимость сделать деятельность всех подразделений компании более понятной для текущих и потенциальных клиентов — говорить с ними на одном языке в части терминологии и обеспечить при этом единое восприятие бренда компании.

Было принято решение объединить все направления бизнеса под брендом Angara Security. В рамках ребрендинга для обособленных подразделений были созданы суббренды с новыми названиями и в едином визуальном стиле.

Angara Security — группа компаний, предоставляющая услуги в области информационной безопасности, включая системную интеграцию и поставки ПО, аудит и консалтинг, тесты на проникновение — всего более 20 видов услуг.

Angara SOC — коммерческий SOC (Security Operations Center), центр киберустойчивости. Ранее известен как ACRC. Предоставляет услуги по мониторингу и реагированию на инциденты, защите бренда, расследованию инцидентов и др.

Angara MSS — подразделение компании, оказывающее услуги по модели MSS (Managed Security Services). В спектр услуг входят anti-DDoS, антифишинг, защита от целенаправленных атак и реагирование на сложные угрозы (SOC mini), а также киберстрахование, услуги техподдержки и др.

Вместе с названием, изменения коснулись и визуального стиля — в логотипе теперь используется новый оттенок оранжевого с символичным названием Safety Orange, а фирменной звездочке пришлось переехать вперед, также появилась краткая версия логотипа — А со звездой.

Наталья Райкова, директор по маркетингу Angara Security, сказала: «Мы преследовали несколько целей. Во-первых, сделать наш бизнес более понятным для клиента, — и с точки зрения названий, и с точки зрения визуального единства всех компаний группы. Во-вторых, оптимизировать наши расходы. Качественно развивать несколько брендов одновременно — очень дорого для бизнеса, а для поддержания конкурентных цен мы держим маркетинговые расходы на достаточно умеренном уровне. Теперь мы сфокусируемся на развитии одного бренда. Попутно мы немного поработали и над дизайном — в частности, сделали логотип более универсальным для использования в различных форматах. Как сказал наш дизайнер, теперь логотип напоминает паровоз, тянущий за собой вагончики. Мне понравилась метафора. Angara и правда по духу как паровоз — быстро движется вперед, возглавляет движение».