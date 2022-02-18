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Radware на конференции CNews «Информационная безопасность 2022» 22 февраля

Компания Radware, производитель решений кибербезопасности, совместно с партнером ООО «ТИК», примет участие в работе конференции CNews «Информационная безопасность 2022» 22 февраля.

Новая архитектура приложений, включая новые средства разработки и взаимодействий (microservices, Kubernetes, APIs), а также новые методологии разработки приложений (DevOps), стали причиной изменившегося ландшафта угроз и появления новых вызовов.

Radware предлагает новый подход, передовые технологии и экспертные сервисы для автоматического противодействия современным угрозам с учетом темпов развития новых технологий: DDoS защита от атак нового поколения, всесторонняя защита приложений, специализированная технология для обнаружения и защиты от бот-атак.

Доклад Radware в рамках деловой программы конференции «Информационная безопасность 2022»:

Время: 12.00-12.15.

Тема: Новые угрозы и противодействие им.

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