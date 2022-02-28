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Новинка Honeywell: уличная 4K камера серии 70 с бортовой видеоаналитикой и поддержкой распознавания лиц

«АРМО-системы» представила уличные IP-камеры Honeywell HC70WB8R2, отличительной особенностью которых, как и других моделей, входящих в новую 70-ю серию, являются расширенные возможности видеоаналитики на базе алгоритмов искусственного интеллекта. В штатной комплектации камера способна выполнять интеллектуальное обнаружение движения, вторжений, праздношатания, пересечения виртуальных линий, а также оставленных без присмотра или пропавших предметов. Расширить интеллектуальные возможности HC70WB8R2 можно с помощью опциональных лицензий, с которыми камера обеспечит распознавание номерных знаков автомобилей, людей и/или их лиц. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

HC70WB8R2 формирует изображение сверхвысокой четкости (3840х2160 пикселей) и поддерживает интеллектуальный кодек (Smart Codec) для повышения производительности камеры и снижения нагрузки на сеть. Качественное цветное изображение цилиндрическая камера может формировать в широком диапазоне уровней освещенности вплоть до 0,005 лк (F1,5), а при недостатке света переходит в черно-белый режим работы и активирует интеллектуальную подсветку Smart IR на базе четырех ИК-светодиодов. Дальность видения, которую обеспечивает цилиндрическая камера с подсветкой, может достигать 60 метров.

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Honeywell HC70WB8R2

Защищенный цилиндрический корпус камеры HC70WB8R2 позволяет задействовать ее в уличных системах видеомониторинга. Эта камера выполнена в соответствии с классами пыле-/влагозащиты IP66/67 и ударопрочности IK10, а для поддержания работоспособности в диапазоне внешних температур от -40 до +60 °С поставляется со встроенным обогревателем и реализованной технологией вентиляции Gore-Vent. Наличие PoE-инжектора устраняет необходимость в использовании выделенного источника питания, что особенно актуально для уличных условий эксплуатации, но вместе с тем цилиндрическая камера с подсветкой может запитываться и напрямую от источника 24 В переменного тока.

Не менее важной является защита камеры от киберугроз. HC70WB8R2 использует операционную систему Ubuntu Core Linux, которая обеспечивает безопасное управление загрузкой, сертифицированный по FIPS 140-2 чипсет для защиты целостности и конфиденциальности видео и метаданных, а также соответствует требованиям NDAA. Шифрование всех формируемых видеопотоков, которые цилиндрическая камера HC70WB8R2 транслирует в сеть или записывает локально на встраиваемые карты памяти, выполняется в соответствии со стандартом AES 256.

Конфигурация цилиндрической камеры возможна как с мобильного устройства по Wi-Fi, так и через WebClient или сетевой видеорегистратор, например, Honeywell Pro-Watch NVR, а также через управляющие платформы производства Honeywell, включая устройства серии Maxpro. Пакетная настройка нескольких камер HC70WB8R2 может выполняться с помощью унифицированного инструмента. Для реализации локальной записи и хранения зашифрованного видео цилиндрическая камера имеет два слота, куда можно установить карты памяти micro SD/SDHC/SDXC емкостью до 256 ГБ.

Новая цилиндрическая камера с подсветкой Honeywell HC70WB8R2 уже доступна для заказа в компании «АРМО-системы».

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