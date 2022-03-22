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Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером Positive Technologies

Системный интегратор Oberon стал авторизованным партнером Positive Technologies, компании, которая 20 лет специализируется на разработке решений в сфере информационной безопасности.

Это позволило интегратору расширить портфель решением производителя в направлении кибербезопасности ― Maxpatrol 8. Эта система предназначена для контроля защищенности и соответствия стандартам.

Также в рамках сотрудничества была проведена сертификация экспертов Oberon. Наличие авторизации по Maxpatrol 8 подтверждает высокий уровень компетенций специалистов компании для внедрения и сопровождения продуктов от Positive Technologies.

«Positive Technologies использует индивидуальный подход к каждому партнеру с учетом специфики его деятельности и особенностей выбранной продуктовой линейки, при этом коллеги готовы помогать на всех этапах работы с заказчиком, ― отметил Евгений Суханов, директор департамента информационной безопасности Oberon. ― Благодаря партнерству мы сможем предоставлять нашим заказчикам актуальные инструменты для повышения киберзащищенности и эффективности их бизнеса».

«Мы рады началу сотрудничества с Oberon. Компания активно развивает направление информационной безопасности и реализует амбициозную рыночную стратегию. Профессионализм команды, сильные технологические и отраслевые компетенции экспертов интегратора в тандеме с нашими продуктами и услугами помогут комплексно подойти к защите ИТ-инфраструктуры компаний-клиентов», ― сказал Игорь Закурдаев, руководитель отдела по работе с партнерами компании Positive Technologies.

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