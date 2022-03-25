Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Пользователю Интеграция ИТ в банках
|

ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков

Клиентам ВТБ стал доступен сервис «Определитель номера», который позволит узнавать детали о входящем звонке с неизвестного номера прямо во время вызова. Функция доступна для 8,4 млн пользователей приложении «ВТБ Онлайн» на платформе Android.

Определитель номера не только покажет, от какой компании поступает звонок, но и отметит, если звонок может быть полезен. Например, «Служба доставки», «Медицинские услуги», «Вероятно, полезный звонок» и др.

Во время вызова в дополнение к номеру пользователь может увидеть пометку: «Подозрение на мошенничество», «Спам! Есть жалобы», «Реклама товаров и услуг», «Возможно, звонок из банка. Не сообщайте свои пароли и коды».

«Безопасность остается одной из приоритетных задач для банка. Мы добавили в ВТБ Онлайн "Определитель номера", чтобы защитить всех пользователей Android, а это 8,4 млн человек, от нежелательных и спам-звонков с неизвестных номеров. Таким образом, нашим клиентам станет понятно, стоит ли брать трубку, особенно если это спам-звонок или мошенники. Данные о номере появятся непосредственно в момент входящего вызова, а также сохранятся в истории, если звонок был пропущен. Услуга предоставляется клиентам абсолютно бесплатно», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Подключить функцию автоматического определения номера (АОН) можно бесплатно в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» в разделе «Услуги» в одноименном блоке на платформе Android. ВТБ также адаптировал данную опцию для людей с ограничениями здоровья.

Специалисты ВТБ напоминают, что основным инструментом борьбы с мошенниками остается бдительность самого клиента. Если собеседник, позвонивший вам, кажется подозрительным, рекомендуем немедленно прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру банка, проверив безопасность средств на своем счете. Также не нужно передавать третьим лицам свою персональную информацию, включая паспортные данные, номер карты, пароли от своего личного кабинета или коды из СМС. Одними из основных инструментов борьбы с телефонными мошенниками или социальными инженерами является бдительность самого клиента.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Автомобили Honda можно угнать элементарной хакерской атакой

«Лаборатория Касперского» стала угрозой нацбезопасности США

Разработан законопроект, ограничивающий выезд ИТ-специалистов из России. Минцифры против

Российская электроника, управляющая лифтами, оказалась полностью беззащитной перед западными хакерами

В NASA нашли проблемы с защитой данных, которые будут устранены только через 2 года

Миллионы людей оказались под угрозой взлома из-за ушедшей из России HP

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные VPN для Android-смартфонов: выбор ZOOM

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

7 бесплатных VPN для iPhone, которые точно работают в 2022 году

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще