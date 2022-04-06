Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли

Чистая прибыль Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа позитив») по итогам 2021 г. увеличилась на 27% и составила 1,9 млрд руб. Половину этой суммы компания, как и обещала, планирует потратить на выплату дивидендов акционерам, общее число которых уже превысило 21 тыс. Positive Technologies — одна из немногих публичных компаний отечественного технологического сектора, которая на сегодняшний день является компанией роста и будет платить дивиденды.

Выручка компании достигла 7,1 млрд руб., увеличившись на 28%. Динамика валовой прибыли составила +32%, она увеличилась до 6,2 млрд руб., при этом валовая рентабельность — 87,8% (+ 2,8 п.п. по сравнению с прошлым годом). Скорректированный показатель EBITDA достиг 2,9 млрд руб., а рентабельность по скорректированной EBITDA выросла до 41%. Чистая прибыль компании за 2021 г. составила 1,9 млрд руб., что превышает показатели 2020 г. на 26,5%.

Совет директоров компании дал рекомендации по выплате дивидендов акционерам в размере 14,4 руб. на одну акцию. Общая сумма дивидендов в случае утверждения Общим собранием акционеров составит около 950 млн руб, что равно 50% от чистой прибыли по МСФО, полученной за 2021 г. Таким образом, компания выполнит ранее озвученную дивидендную политику и станет одной из немногих публичных технологических компаний, которые не только растут, но и выплачивают дивиденды.

«Прошлый 2021 г. стал для нас своего рода моментом сборки. Именно в этом году завершилась реализация нашей трехлетней стратегии, включавшей три главных направления. Во-первых, мы разработали все технологии, необходимые для защиты компаний в русле концепции результативной кибербезопасности. Сейчас в нашем портфеле порядка 15 продуктов и сервисов, которые в совокупности гарантированно выявляют хакерскую активность до того, как компании будет нанесен недопустимый ущерб. Это стало фундаментом для реализации концепции метапродуктов. Во-вторых, как компания мы перешли к стратегической перспективе при постановке своих финансовых целей по увеличению продаж с 2019 по 2021 гг. в объеме 4–6–8 млрд руб. В-третьих, в 2021 г. мы провели размещение на Московской бирже, ориентированное на физических лиц. Этот момент стал точкой синхронизации для всех наших планов — и технологических, и бизнесовых. В итоге мы поняли, что можем эффективно работать на нашем рынке, ставить и достигать амбициозных стратегических целей даже в условиях пандемии, санкций и геополитической турбулентности», — отметил Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies.

В компании считают, что новые вызовы в области кибербезопасности в текущих условиях открывают для Positive Technologies и новые возможности.

«С конца февраля российские организации подверглись беспрецедентной по масштабам волне кибератак. Хакеры атакуют буквально все: ВПК и ТЭК, госучреждения и банки, СМИ и ИТ-сферу. В этих новых реалиях резко возрос запрос на наши сервисы и продукты. Число запросов от клиентов на сервисы всего за три недели сравнимо с третью заказов за весь прошлый год, схожая картина и в количестве запросов на оперативную поставку наших продуктов — межсетевого экрана уровня приложений (PT Application Firewall), PT Network Attack Discovery – системы анализа трафика, MaxPatrol SIEM – системы выявления инцидентов в режиме реального времени, песочницы (PT Sandbox), — сказал Максим Филиппов, директор по продажам и развитию бизнеса компании. — При этом происходит практически полный исход иностранных вендоров из российского сегмента ИБ, а объем высвобождающегося рынка стремится к 80 млрд руб. На этом фоне кардинально перестраивается рынок: запрос на реальный результат и защиту от недопустимых событий актуален в каждом первом случае, а информационная безопасность действительно стала приоритетом первых лиц компаний».

В декабре 2021 г. Positive Technologies (тикер POSI) стала первой публичной российской компанией из отрасли кибербезопасности на Московской бирже, сделав ставку на внутренний рынок и частных инвесторов.

«После возобновления торгов на Московской бирже в конце марта акции Positive Technologies оказались в списке топ-3 по темпам роста. За первые два дня они прибавили в цене 96%, а за неделю выросли в 2,3 раза. Капитализация компании по итогам торгов 5 апреля суммарно превысила $1 млрд, — сказал Максим Пустовой, операционный директор Positive Technologies. — Это объясняется высоким спросом на отечественные решения в области кибербезопасности, высвобождением целых ниш рынка после ухода зарубежных ИТ-компаний и поддержкой отрасли со стороны государства. При этом 98% наших клиентов — российские организации, а наша компания — единственный представитель индустрии на бирже. Растет и число инвесторов: если на старте их было около 1,4 тыс., то к концу февраля общее число совладельцев компании достигло 21446, из них более 20 тыс. — внешние инвесторы из числа физлиц».

В 2021 г. компания выполнила все главные цели по финансовым показателям, представленные инвесторам перед размещением акций на Московской бирже. Ряд из них, включая чистую прибыль, показатели рентабельности и EBITDA, превзошли ранее сформированные прогнозы.

В текущем году Positive Technologies планирует сохранить амбициозные темпы роста основных показателей. Выручка по итогам года, согласно плану компании, составит 12—15 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA запланирован в диапазоне 4—6 млрд, а рентабельность по скорректированной EBITDA — на уровне 40—45%. Чистая прибыль компании за 2022 г. может составить от 3 до 5 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли — 30—35%.