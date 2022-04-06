Softline провела пилотное внедрение решения по кибербезопасности для ТГУ им. Г.Р. Державина

Softline провела пилотное тестирование системы обнаружения и предотвращения бизнес-атак на веб-приложения, созданной на базе PT Application Firewall (PT AF), для Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В структуре сайта вуза существуют личные кабинеты пользователей, где хранится конфиденциальная информация, в частности, персональные данные абитуриентов. Данная информация является крайне чувствительной, в связи с чем университет принял решение усилить защиту этих данных.

Для пилотного проекта была выбрана система обнаружения и предотвращения бизнес-атак на веб-приложения от компании Positive Technologies. В ходе тестирования специалистами были выявлены регулярные атаки на прикладном уровне. Подобные атаки проводятся внешними злоумышленниками как автоматизировано, так и вручную. Общее число выявленных угроз за время проведения пилотирования системы составило более 40 тыс. Инженеры Softline и Positive Technologies дали подробные рекомендации ИТ-персоналу университета: как можно противодействовать атакам и избежать последствий уязвимости инфраструктуры, с помощью каких возможностей PT AF можно достигнуть необходимого результата и достаточного уровня кибербезопасности.

«Организации, чья деятельность, в том числе, не связана напрямую с интернет-ресурсами, к сожалению, часто пренебрегают защитой таких активов, полагаясь на периметральные средства межсетевого экранирования и системы предотвращения вторжений, но согласно последним аналитическим исследованиям, именно веб-приложения стали целью злоумышленников №1 в мире. Атаки на веб-приложения могут нанести не только материальный, физический, но и репутационный, зачастую непоправимый ущерб организации. Представители ТГУ проявили большую ответственность и предусмотрительность, приняв решение об анализе и дополнительной защите собственных веб-ресурсов. По итогам пилотного проекта были обнаружены интересные детали: то, что университет принимал за сбои в работе интернет-провайдеров, на самом деле оказалось связано с различными атаками и попытками взлома. Мы были рады помочь в решении данной проблемы, и в будущем планируем принять участие в конкурсной процедуре, чтобы продолжить работу по обеспечению информационной безопасности университета», – отметил менеджер по развитию бизнеса Softline в ЦФО Александр Шкатов.

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Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 020 финансовом году Softline достигла оборота в $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих депозитарных расписок на Лондонской бирже со вторичным размещение в Москве.