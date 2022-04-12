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Zecurion и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов

Российские компании Zecurion, разработчик решений для защиты информации от внутренних угроз, и «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», подтвердили совместимость своих продуктов. Результаты тестирования подтверждают корректную совместную работу Zecurion DLP (Linux Agent) и ОС «Альт Рабочая станция» (версии p9 и p10). Созданный программный комплекс будет служить основой надежно защищенной, технологически независимой цифровой инфраструктуры организаций и предприятий. В первую очередь, это важно для владельцев объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«Обеспечение безопасности КИИ – одна из главнейших задач, – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Злоумышленники все чаще используют рабочие места сотрудников как точки проникновения в цифровую инфраструктуру. Перевод рабочих станций на российский программный комплекс, созданный «Базальт СПО» и Zecurion, поможет заказчикам выполнить требования ФЗ №187 о защите критической информационной инфраструктуры, повысить уровень ее защищенности и обеспечить максимально безопасный способ доступа к цифровым ресурсам организации».

Zecurion DLP Linux Agent – обеспечивает контроль устройств и трафика, контентный анализ информации, архивирование. Система подходит для использования в корпоративном сегменте, а также в небольших сетях. Продукты компании Zecurion – это полностью российские разработки, они имеют лицензию ФСБ и сертификат ФСТЭК.

ОС «Альт» – семейство российских операционных систем компании «Базальт СПО». Основой всех программных продуктов компании служит собственный репозиторий «Сизиф» (Sisyphus), хранилище свободных программ. Репозиторий существует с 2001 г.

Zecurion DLP Linux Agent и операционные системы «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.

«Всё больше событий показывает, что использование отечественного ПО — это залог стабильной работы ИТ-систем организаций, поэтому и наша Zecurion DLP совместима с большинством ОС российского происхождения», – сказал Роман Васильев, технический директор Zecurion. – Мы с коллегами из «Базальт СПО» делаем всё, чтобы наша совместная работа помогала защищать информацию наших клиентов, а продукты легко встраивались в инфраструктуру предприятий».

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