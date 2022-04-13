ПК Nerpa совместимы со средством доверенной загрузки Safenode

Специалисты OCS Distribution и российского разработчика ИБ-решений «Газинформсервис» завершили тестирование совместимости своих продуктов. Испытания подтвердили корректность работы персональных компьютеров Nerpa, выпускаемых OCS, со средством доверенной загрузки (СДЗ) Safenode System Loader.

Инженеры OCS вместе со специалистами «Газинформсервиса» провели серию тестовых испытаний на совместимость решений. СДЗ Safenode System Loader было успешно установлено на персональные компьютеры Nerpa, и тестирование подтвердило корректность одновременного использования продуктов.

Safenode System Loader — программно-техническое средство разработчика «Газинформсервис», встраиваемое в UEFI BIOS. Решение обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы.

На совместимость с Safenode System Loader были протестированы рабочие станции: Nerpa Baltic — предназначена для решения широкого спектра офисных задач; Nerpa Ladoga — подходит для выполнения ресурсоемких задач. Серия Ladoga объединяет рабочие и графические станции. Компьютер оснащен высокопроизводительными процессорами, быстродействующей памятью и мощным графическим адаптером.

По результатам испытаний разработчик внес оборудование Nerpa в перечень протестированных устройств, который предоставляется заказчикам.

«Использование СДЗ Safenode System Loader в наших рабочих станциях позволило решить задачу по предотвращению несанкционированного доступа к программным и техническим ресурсам ПЭВМ на этапе до загрузки ОС. Это дает нам возможность предложить партнерам и заказчикам продукцию, которую можно использовать для защиты данных в информационных системах различных классов защищенности», — отметил Алексей Мосин, руководитель отдела развития продукции Nerpa.

Nerpa является неотъемлемой частью стратегии OCS по развитию сервисов для партнеров и вендоров. Продукция бренда собирается на собственных производственных мощностях OCS Distribution с использованием современных технологий в партнерстве с отечественными компаниями.

Под брендом Nerpa также выпускаются сервера, системы хранения данных и коммутаторы. Бренд имеет собственную службу сертификации и сервисный центр.