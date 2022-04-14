Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с СУБД «Ред база данных»

«Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации и «Ред софт», отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, провели совместное тестирование и подтвердили работоспособность USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» с СУБД «Ред база данных».

СУБД «Ред база данных» – современная российская СУБД с открытым кодом. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет его применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно. Программное обеспечение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Рутокен» – полностью отечественная линейка аппаратных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи. Карточная операционная система «Рутокен», драйверы «Рутокен» для Windows, «Рутокен плагин», «Рутокен Keybox» входят в Единый реестр отечественного ПО. Продукты «Рутокен» имеют все необходимые сертификаты ФСБ России и ФСТЭК России.

Использование USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» заменяет небезопасную парольную аутентификацию на рабочих местах операторов СУБД «Ред база данных» на безопасную двухфакторную аутентификацию. Для доступа к базе данных оператору необходимо подключить к своему ПК устройство «Рутокен» и ввести его PIN-код. Владение устройством является первым фактором аутентификации, а знание PIN-кода – вторым. Кража токена или PIN-кода не позволят злоумышленнику получить доступ к базе данных. При обнаружении пропажи системный администратор блокирует доступ к ней.

Дмитрий Горелов, коммерческий директор, управляющий партнер компании «Актив», сказал: «Мы продолжаем выстроенное продуктивное сотрудничество с компанией «Ред софт» в целях реализации программы импортозамещения, важность которой сегодня сложно переоценить. На данном этапе мы оперативно обеспечили надежную двухфакторную аутентификацию пользователей СУБД «Ред база данных» с помощью интеллектуальных ключевых носителей и смарт-карт «Рутокен».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт», сказал: «В связи с меняющейся расстановкой сил на российском рынке ИТ, а также с учетом принятых государственных директив, процесс импортозамещения, в первую очередь в государственном секторе, становится интенсивнее. В этих условиях кардинальное значение приобретает работа с партнёрами. Наше совместное с компанией «Актив» решение позволит организациям обеспечить защиту информации от несанкционированного доступа с использованием СУБД «Ред база данных». Благодарим коллег за сотрудничество».