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Netwell и «Аванпост» заключили партнерское соглашение

Netwell, официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий, и «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом, заключили соглашение о сотрудничестве.

В рамках партнерства Netwell будет поставлять программные продукты линейки Avanpost (IDM, PKI, FAM и Web SSO) и осуществлять их техническую поддержку на территории России и стран СНГ.

Аванпост работает на рынке информационных технологий и информационной безопасности с 2007 г., в частности, в сегменте Identity Management. В поддержку импортозамещения компания предлагает организациям, уже использующим программное обеспечение иностранного производства, перейти на свои продукты на льготных условиях. Заказчики могут выбрать наиболее выгодные и удобные для себя условия замещения – скидку на лицензии или годовую рассрочку по оплате.

Сотрудничество с «Аванпост» позволит Netwell расширить портфель предлагаемых решений среди партнеров.

Елена Горбункова, продакт-менеджер по информационной безопасности Netwell, сказала: «Достигнутые договоренности открывают широкие перспективы для развития дальнейшей работы и эффективного сотрудничества с нашими постоянными партнерами и заказчиками в вопросах комплексных поставок сертифицированных решений от «Аванпост». Производитель сейчас предлагает выгодную программу по замещению программного обеспечения иностранного производства, которая поможет в сложившейся ситуации закрыть актуальные вопросы российским заказчикам. В свою очередь компании «Аванпост» мы готовы предложить работу с широкой сетью интеграторов по всей России, а также выделенные ресурсы для успешной реализации проектов».

«Подписание партнерского соглашения с компанией Netwell будет способствовать развитию нашего сотрудничества и совместному продвижению современных и эффективных российских решений «Аванпост» по аутентификации и управлению доступом на всей территории нашей страны и в СНГ», – отметил Александр Санин, коммерческий директор «Аванпост».

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