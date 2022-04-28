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Netwell объявила о сотрудничестве с «Алтэкс-софт»

Netwell, дистрибьютор оборудования и технологий, объявила о заключении партнерского соглашения с «Алтэкс-софт», российским разработчиком решений по информационной безопасности.

На основании партнерства Netwell будет поставлять сканер безопасности Redcheck и другие решения «Алтэкс-софт» на территории России и стран СНГ.

Решение Redcheck предназначено для получения данных о параметрах ИТ-инфраструктуры, влияющих на защищенность объектов информатизации, а также для поддержки принятия решений по устранению выявленных уязвимостей и созданию эффективных конфигураций безопасности контролируемых систем. Сканер разработан с учетом потребностей отечественных компаний в области информационной безопасности и требований российских регуляторов.

Добавление Redcheck в портфель решений позволит Netwell предоставлять комплекс средств защиты корпоративных сетей. Компании смогут обнаружить слабые места в инфраструктуре кибербезопасности, эффективно настроить ее работу, обеспечивая безопасность важных информационных ресурсов.

Обе компании высоко оценили возможные перспективы будущего сотрудничества.

«В ИБ-портфеле Netwell появляется новый класс продуктов: решение для анализа защищенности и оценки рисков корпоративной сети – сканер безопасности Redcheck от российской компании «Алтэкс-софт». У производителя гибкая политика лицензирования, что подходит для организаций разных масштабов. Совместно с нашей партнерской сетью мы надеемся на плодотворное и интересное сотрудничество с данным производителем», – сказала Елена Горбункова, продакт-менеджер по информационной безопасности Netwell.

«Сегодня тема информационной безопасности стала особенно актуальной. Защита информации – это комплекс мер, где ключевым моментом является аналитическая работа, важно не только обнаружить уязвимости, но и оценить их потенциальную угрозу. Сканер Redcheck – решает широкий круг задач для управления безопасностью ИТ-инфраструктуры компании. Redcheck может быть незаменимым инструментом при проведении внутреннего аудита безопасности, который позволяет оперативно выявлять проблемы защищённости и вырабатывать решения по их нейтрализации в это непростое время. В данный момент, когда основная часть западных вендоров оставили своих российских клиентов без поддержки, нам всем важно развивать сотрудничество и коммуникации с партнерами, чтобы расширять возможности импортонезависимости и обеспечивать переход на отечественный софт наших пользователей», – отметил Владимир Сердюк, генеральный директор «Алтэкс-софт».

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