GMCS и «Аванпост» стали партнерами

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, и GMCS, эксперт по внедрению бизнес-решений и разработке ПО, объявили о заключении партнерского соглашения. Партнерский статус даст GMCS возможность осуществлять продажи, внедрение и поддержку решений на базе всей линейки продуктов «Аванпост» для управления доступом: Avanpost IDM, PKI, FAM и Web SSO.

Использование продуктов «Аванпост» позволит GMCS предлагать заказчикам отечественные решения для управления доступом к корпоративным ресурсам предприятия (Avanpost IDM), управления элементами инфраструктуры открытых ключей из единого центра (Avanpost PKI), для единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах (Avanpost FAM), а также единой аутентификации пользователей в порталах и внешних приложениях (Avanpost Web SSO).

«Сотрудничество с “Аванпостом” является продолжением нашей стратегии расширения портфеля импортонезависимых решений. В текущей ситуации кратно вырос запрос на качественные российские решения в области корпоративной информационной безопасности. Мы ведем активную работу с заказчиками по данному направлению, предлагая полный спектр услуг по организации управления и контроля прав доступа пользователей, в том числе в рамках реализуемой вендором программы импортозамещения на решения линейки “Аванпост” на льготных условиях. На текущий момент уже стартовал проект с использованием решений “Аванпост” в крупной государственной структуре», — сказала Мария Венедиктова, вице-президент GMCS.

Решения «Аванпост» разработаны с учетом требований законодательства, входят в Единый реестр отечественного ПО и сертифицированы в структурах ФСТЭК России.

«Мы рады присоединению компании GMCS к нашей партнерской сети. Присвоение компании статуса золотого партнера является результатом высокой оценки широкой экспертизы, богатого проектного опыта и прекрасной репутации на ИТ-рынке, а также наличия у интегратора представительств в крупных городах России. Вместе с партнерами мы упрощаем заказчикам возможности для решения задач в области обеспечения безопасности, контроля и управления доступом к информации на самом высоком уровне», — отметил Александр Санин, коммерческий директор компании «Аванпост».