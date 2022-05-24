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«Интерсвязь» запускает пилотный «Умный домофон» в столице Казахстана

Уральская ИТ-компания «Интерсвязь» расширяет географию интеграции своих продуктов. Она приступил к реализации проекта «Умная домофония» в столице Казахстана — городе Нур-Султане. Для тестирования инновационного сервиса челябинских разработчиков выбран жилой комплекс «Арман кала». Первые устройства появятся здесь уже летом 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Интерсвязи».

Уже сейчас южноуральские «Умные домофоны» имеют широкую географию распространения. Они установлены на подъездах в Амурской, Московской, Кемеровской, Смоленской областях, в республике Дагестан, на Дальнем Востоке, в Красноярском крае, а также в Иваново, Сургуте, Рыбинске и в 24 городах УрФО. Также устройства компании «Интерсвязь» долгое время работают в белорусской столице — Минске, в городе Байконуре (Казахстан). С мая 2022 г. пилотный проект запускается в Нур-Султане.

«Резидентам жилого комплекса “Арман кала” будут доступны самые востребованные функции наших “Умных домофонов”, — сказал директор центра продуктов и инноваций компании «Интерсвязь» Алексей Пискунов. — Они смогут принимать звонки от гостей на свой смартфон, открывать дверь в подъезд с помощью мобильного телефона, а также пользоваться сервисом “Умные парковки” и просматривать видео со дворов, подъездов, улиц».

Планируется, что система начнет работу на базе переработанного компанией под нужды жильцов мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город». Чтобы оценить преимущества нового домофона, пользователям достаточно скачать программу и зарегистрироваться в ней.

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