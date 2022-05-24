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MCN Telecom добавил на телеком-платформу сервис облачной аутентификации

Оператор связи, разработчик программных решений MCN Telecom предложил бизнес-клиентам несколько способов верификации данных пользователей: Flash Call, Password Call, Password SMS.

Решение «Аутентификация» предназначено для финансовых организаций, интернет-сервисов, интернет-магазинов, предприятий сферы HoReCa и любых других компаний, которым требуется верификация пользователей. К примеру, поставщику товара или услуги необходимо убедиться в том, что перед ним не робот, или нужно получить существующий контактный номер нового потребителя. И в том, и в другом случае поможет любой из трех способов аутентификации, которые ускоряют авторизацию пользователей, помогают сохранять данные в безопасности, защищая их от киберугроз, связанных со взломом пароля.

В случае применения метода Flash Call, пользователю предлагается указать свой номер телефона, зарегистрированный в системе, и принять звонок на него. Последние четыре цифры номера — уникальный одноразовый код доступа. Flash Call может быть реализован с любыми номерами, в том числе зарубежными.

Способ аутентификации Password Call предполагает сообщение пароля из 4 цифр голосовым роботом при телефонном звонке клиенту.

Стоимость транзакции составляет 0,15 руб.

В третьем случае с помощью SMS доставляется проверочный код из 4-6 цифр, который вводится клиентом в соответствующее поле на странице регистрации/авторизации.

Для того чтобы воспользоваться решением, достаточно подключиться к API MCN Telecom.

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