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Видеонаблюдение «Ростелекома» и искусственный интеллект помогут обеспечить объективность ЕГЭ на Южном Урале

Провайдер цифровых сервисов «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах Челябинской области. В 85 пунктах сдачи ЕГЭ наблюдение за выпускниками обеспечат около 2500 IP-камер, работающих на базе защищенных оптических каналов связи. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Выявлять нарушения поможет также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Работы по организации видеонаблюдения проведены в рамках контракта с Министерством образования и науки Челябинской области.

В 2022 г. основной период единого госэкзамена начнется 26 мая с проверки знаний по географии, литературе и химии. Перед началом испытаний «Ростелеком» установил по две камеры наблюдения в 1231 аудитории пунктов проведения экзаменов и 43 аудиториях Регионального центра оценки качества и информатизации образования. Там проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий.

Охват аудиторий видеонаблюдением превысит 98%. Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне.

В течение всего срока проведения ЕГЭ трансляция с видеокамер будет вестись на портал видеонаблюдения smotriege.ru. Контролируют государственную итоговую аттестацию и выявляют нарушения в ходе проведения экзаменов региональные и федеральные онлайн-наблюдатели, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети.

«Система видеонаблюденияРостелекома” за ЕГЭ, ее защита от хакерских и вирусных атак были значительно усовершенствованы за годы применения. К традиционному видеонаблюдению на экзаменах мы добавили алгоритм искусственной нейросети, распознающей нарушения порядка. Сегодня она активно помогает определять нестандартное поведение выпускников и вычислять посторонние предметы. В 2022 г. значительно увеличилось количество аудиторий, которые нейросеть может отслеживать одномоментно. Важное нововведение этого года — искусственный интеллект работал уже на досрочном периоде», — сказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В дни проведения экзаменов в России машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из 1000 аудиторий. При обнаружении подозрительной активности сигнал автоматически поступает на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератора. Умные технологии — залог того, что все выпускники получат равные шансы набрать максимальное количество баллов. За счет такого многоступенчатого процесса сдача и проверка экзаменов будет максимально прозрачной и объективной.

В дни проведения государственных экзаменов специалисты «Ростелекома» ведут техническую поддержку портала видеонаблюдения и его защиту от DDoS-атак. Для поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия по интеллектуальному номеру в формате 8-800.

Все видеозаписи ЕГЭ хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в течение разного времени в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 1 марта 2023 г.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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