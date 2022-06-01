Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
|

«Металлоинвест» и JSA Group внедрили платформу по контролю соблюдения норм безопасности на предприятиях

«Металлоинвест» и JSA Group разработали и запустили цифровую платформу по контролю за соблюдением норм безопасности на производстве. Система видеоаналитики на основе нейросети отслеживает использование сотрудниками средств индивидуальной защиты (СИЗ) и пересечение опасных зон вокруг статичных объектов, своевременно предупреждает о возникающих внештатных ситуациях. В перспективе платформа «научится» классифицировать типы защитной экипировки, отслеживать соблюдение дистанции от движущихся автомобилей и техники, определять ведущиеся на высоте работы.

«Внедрение лучших цифровых решений является важной частью нашей работы по переходу на качественно новый уровень промышленной безопасности. Мы стремимся не просто исключить нарушения существующих норм, но и повышаем эффективность функционирования системы производственной безопасности в целом, упрощаем регламенты мониторинга, изменяем подход сотрудников предприятий к этим вопросам на проактивный», – сказал Андрей Черепов, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды «Металлоинвеста».

На Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева, Лебединском ГОКе и Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова сегодня к системе подключено более 60 камер. До конца года планируется увеличить их число почти до 200.

«Камеры отслеживают соблюдение норм и безопасное исполнение работ в режиме реального времени. Фото- и видеоотчеты поступают в диспетчерский центр, где происходит дополнительная проверка. В случае подтверждения нарушения мы информируем соответствующие службы предприятия», – сказал Дмитрий Лапин, руководитель направления Data Science JSA Group.

«Платформа позволяет за короткий срок сократить количество нарушений в 3-4 раза. Обучение, информирование и другие предупредительные меры помогают в дальнейшем закрепить и поддерживать достигнутый результат, – отметила директор по цифровой трансформации «Металлоинвеста» Юлия Шуткина. – Мы планируем продолжать масштабирование системы, подключать новые участки, на которых существует риск здоровью сотрудников».

В настоящее время продолжается оптимизация платформенного решения. Помимо доработки его базовых алгоритмов, производительности и эргономики программного обеспечения проводится тестирование новых функций.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти в режиме секретности запустили систему слежки за россиянами по силуэтам

Британский преступник грабил владельцев криптовалют без всяких технологий, а просто с ножом

Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов

Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева

Силовики и коллекторы получат доступ к персональным данным россиян по номерам их мобильников

Оттепель отменяется. Роскомнадзор требует удалить Tor из Google Play

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще