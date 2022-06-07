Angara Security вошла в топ самых быстрорастущих ИТ-компаний 2021 по версии CNews

Angara Security вошла в число самых быстрорастущих ИТ-компаний России, заняв 6 строчку рейтинга CNewsFast 2021. Это позволило компании сохранить лидерство по темпам роста в ИБ-отрасли — выручка увеличилась на 92% по сравнению с прошлым годом. На первых пяти строках оказались 3 компании, предоставляющие облачные платформы, и 2 компании по разработке и дистрибуции аппаратного обеспечения.

Кроме того, Angara Security расположилась на 13 строке рейтинга самых эффективных компаний 2021, также оказавшись в окружении в основном компаний-дистрибьюторов. Занять столь высокие позиции компании помог лучший за историю компании показатель выработки на человека — в прошедшем году он составил 29676 тыс. руб. Эти цифры, как и темпы роста, в этом году стали лучшими для российской отрасли ИБ.

По итогам рейтинга CNews100 2021, куда входят крупнейшие ИТ-компании России, Angara Security заняла 51 место, поднявшись на 19 пунктов относительно показателей прошлого года.

«Наш стремительный рост стал возможен благодаря слаженной работе всей компании в целом. Один из наших принципов — нетолератность к халтуре: мы предпочтем отказаться от проекта, чем сделаем "как получится". Среди факторов, позитивно повлиявших на результат, отмечу также качественное развитие SOC, высокий уровень обслуживания которого привел к удвоению числа клиентов. Мы искренне верим, что делаем лучшую ИБ-компанию, и этот ориентир помогает нам проходить внешнюю турбулентность, становясь сильнее и успешнее. Я рад, что многократные подтверждения этого отражены в свежих рейтингах», — сказал Сергей Шерстобитов, генеральный директор Angara Security.