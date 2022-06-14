OCS предлагает системы контроля доступа и идентификации Parsec

OCS Distribution объявляет о начале сотрудничества с российским производителем систем контроля доступа и идентификации Parsec. Компания занимается разработкой систем безопасности и имеет богатый опыт внедрения решений на объектах различного масштаба и конфигурации. Оборудование Parsec используют для организации контроля доступа и учета рабочего времени как небольшие, так и крупные организации в различных сферах: от банковского сектора, медицинских и образовательных учреждений до промышленных предприятий. Об этом CNews сообзили представители OCS Distribution.

Партнерам дистрибьютора будут доступны такие продукты, как:

- СКУД ParsecNET3 – профессиональная система контроля и управления доступом, подходит как для небольших предприятий, так и для крупных, многофилиальных объектов;

- Proximity считыватели – могут быть использованы как в профессиональной СКУД ParsecNET, так и в сторонних системах. Считыватели поддерживают распространенные интерфейсы: Wiegand 26...58, Touch Memory, OSDP, Parsec и идентификаторы (EM Marin, HID Prox, смарт-карты стандарта ISO-14443A (например, Mifare), ISO-15693 (IСode SLI), ISO-14443B и NFC).

- Система дальней идентификации – предназначена для регистрации объектов, снабженных активными метками, на расстояниях от 5 до 50 метров. Технология позволяет контролировать автовъезды, стоянки, грузы и другие объекты, контролировать автомобильный трафик и т.д. В основе решения лежит технология радиочастотной идентификации дальнего радиуса действия.

- ParsecNET Office – СКУД для небольших объектов с простыми задачами. Система позволяет контролировать до 16 точек прохода, до пяти рабочих станций и вести учет рабочего времени.

Сотрудничество с Parsec позволит OCS пополнить портфель решений в сфере СКУД и расширить предложение в соответствии с запросами партнеров и заказчиков. Оборудование Parsec является полностью российским продуктом и активно используется в проектах по импортозамещению.

Продвижение и поддержку решений Parsec возьмет на себя департамент инженерных систем и автоматизации OCS. Специалисты департамента готовы провести консультации по продуктам и оказать помощь в подборе и интеграции решения. Помимо этого, партнерам доступны и другие сервисы OCS: маркетинговая, юридическая и техническая поддержка.

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Parsec – разработчик и производитель решений в области безопасности и идентификации объектов. Parsec одним из первых создал отечественную систему контроля и управления доступом, способную работать на крупных территориально распределенных объектах с множеством филиалов.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга.