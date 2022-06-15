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OCS начинает сотрудничество с компанией Phishman

OCS Distribution объявила о начале продвижения продукции Phishman – российского разработчика системы автоматизированного управления знаниями сотрудников в области кибербезопасности. В современном мире количество киберугроз постоянно растет. Для борьбы с ними, помимо стандартных средств защиты, требуется повышать осведомленность сотрудников компании об информационной безопасности, поскольку до 80% инцидентов с безопасностью происходит по их вине.

Компания Phishman более 5 лет занимается разработкой программного обеспечения, которое помогает формировать внутри компании необходимые навыки для противодействия кибератакам. Решение Phishman анализирует цифровое поведение каждого из сотрудников, по результатам анализа индивидуально подбирает курс и следит за прогрессом его прохождения.

Партнерам и заказчикам OCS будут доступны такие решения вендора как: Phishman Lite. Базовое обучение сотрудников защите от киберугроз. Подходит для защиты предприятий с численностью сотрудников от 10 до 250 человек; Phishman Standard. Оптимальное обучение сотрудников защите от киберугроз. Подходит для защиты предприятий с численностью сотрудников от 10 до 1 тыс. человек; Phishman Enterprise. Комплексное обучение сотрудников защите от киберугроз. Подходит для защиты крупных компаний без ограничения по количеству сотрудников, легко адаптируется под любые потребности бизнеса; Phishman Enterprise +. Расширенное обучение сотрудников защите от киберугроз.

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