Softline помогла «Сравни» повысить защиту веб-ресурсов от DDoS-атак

Компания Softline завершила проект по повышению информационной безопасности веб-ресурсов компании «Сравни». В результате внедрения Cloudflare – комплексного решения для защиты от ботов и DDoS-атак – усилена безопасность сайтов клиента. Таким образом, по итогам проекта финансовый маркетплейс получил инструмент для управляемой защиты внешнего периметра. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Сравни» – российский интернет-сервис для сравнения страховых, банковских и других финансовых продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса «Сравни» составляет более 14 млн пользователей.

Площадки электронной коммерции часто подвергаются атакам. Боты, которые проводят мониторинг цен, незаконный парсинг, DDoS-атаки – все это подрывает работу сайта. Чтобы не допустить серьезные инциденты кибербезопасности, «Сравни» использовала решения различных вендоров. Но эти продукты были разрозненными, имели ограниченный функционал и не обеспечивали должный уровень защиты. Поэтому компания обратилась к Softline – глобальному поставщику ИТ-решений и сервисов. Из предложенных провайдером вариантов был выбран продукт компании Cloudflare – мирового лидера в направлении защиты веб-сайтов. Важно отметить, что на данный момент компания по-прежнему работает на российском рынке, где Softline является ее единственным стратегическим партнером.

«Наш клиент перед полномасштабным внедрением решения хотел протестировать его на инфраструктуре одного из своих юридических лиц и вендор предоставил такую возможность. После успешного тестирования компания запустила предложенный продукт и для защиты своего финансового маркетплейса. Внедрение было проведено в короткие сроки: инженеры вендора удаленно провели конфигурирование и настройку правил ограничения сетевого трафика, запустили файервол для устранения определенных видов вредоносной активности ботов и снижения нагрузки на веб-серверы. Мы, в свою очередь, организовали эффективную коммуникацию между партнером и клиентом, быстро реагировали на все запросы заказчика и помогали настраивать дополнительные сервисы. В результате веб-ресурсы “Сравни” были надежно защищены – Cloudflare анализирует трафик на предмет атак различного уровня, обеспечивает защиту как от подбора паролей, так и от DDoS-атак. Также с помощью алгоритмов машинного обучения в автоматическом режиме происходит ранжирование вредоносных и «чистых» ботов, в результате чего пропускается только легитимный трафик. При этом предусмотрена возможность регулировать параметры данной фильтрации», – сказал Николай Озивский, менеджер по развитию бизнеса Cloudflare в компании Softline.

«Нашим приоритетом является обеспечение комфортного и стабильного онлайн-сервиса для клиентов, но рост числа угроз на площадки электронной коммерции побудил нас усилить информационную безопасность. Мы высоко оценили единое комплексное решение Cloudflare, поставленное Softline. Оно включает в себя лучшие практики обеспечения безопасности и позволяет конфигурировать все аспекты защиты внешнего периметра с помощью одной консоли – теперь мы освобождены от необходимости администрирования большого количества инструментов с ненулевой вероятностью ошибок. Все это дает нам возможность точечно бороться с угрозами и адекватно оценивать влияние защиты на бизнес-процессы, например, не блокировать легитимных клиентов или не ухудшать клиентский путь. А что касается Softline, то мы отметили высокий уровень сервиса, надежность партнера и готовность оперативно оказывать поддержку в срочных вопросах, поэтому мы планируем и дальше продолжать наше сотрудничество», – отметил Павел Арланов, директор по информационной безопасности в компании «Сравни».

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«Сравни» – финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и других финансовых продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 14 млн пользователей.

Softline – глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения.

В 2021 финансовом году ее оборот достиг $2,2 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.