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Российские атомные часы защитили при помощи квантовой криптографии

Группа ученых из компаний QRate и «Код безопасности» совместно со специалистами из Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) провела эксперимент по защите информации Государственного первичного эталона единиц времени, частоты и национальной шкалы времени (ГЭТ-1). Им удалось применить квантовую криптографию для усиления информационной безопасности эталона атомного времени.

Часы эталона отражают результат с точностью до миллиардной доли секунды и используются для настройки и синхронизации времени энергетическими и логистическими компаниями, службами аэропортов и вокзалов, системой ГЛОНАСС, а также банками и фондовой биржей, где сбой даже на миллисекунду оценивается в сотни миллионов рублей ущерба.

В результате эксперимента ученые и инженеры обеспечили защищенность информации об эталонном времени от атак с использованием классических и квантовых компьютеров. По итогам испытаний система может рассматриваться в комплексной защите информации ГЭТ-1.

«Сегодня около полумиллиарда потребителей ежесуточно синхронизируют точное время через NTP-сервера ВНИИФТРИ, где хранится и обслуживается аппаратный комплекс эталонного времени ГЭТ 1-2022 и формируется независимая национальная шкала времени РФ. При этом точность синхронизации эталонного источника и сетевых элементов потребителя зависит от применяемых алгоритмов защиты каналов передачи данных, которая сегодня должна обеспечиваться на высочайшем уровне надежности. Использование отечественных решений и разработок, предлагаемых специалистами в рамках данного проекта, позволит максимально повысить защищённость каналов передачи эталонных сигналов времени и частоты и минимизировать потребителям вынужденные корректировки данных при работе», — отметил заместитель начальника Главного метрологического центра Государственной службы времени и частоты РФ Максим Хромов.

«Защита каналов синхронизации критична для развития интернета вещей (IoT), робототехники, телекоммуникаций, торговли ценными бумагами и других задач. Предлагаемые нами системы квантового распределения ключей обеспечивают высокую точность синхронизации времени и устойчивую защиту передаваемых данных», — сказал Сергей Воробей, инженер компании QRate.

«Эталон времени — важнейший элемент работы многих информационных систем. Новые вызовы в сфере кибербезопасности обуславливают сегодня использование государством полного комплекса мер для защиты информационных систем. Эталон времени – это важнейшая составляющая цифрового суверенитета страны, вот почему важность его защиты сложно переоценить», — отметил Фёдор Дбар, коммерческий директор компании «Код безопасности».

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