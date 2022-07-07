Подтверждена совместимость СКЗИ Secret Disk Linux с операционной системой «Ред ОС»

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Ред софт», российский разработчик программного обеспечения, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость программных продуктов Secret Disk Linux с «Ред ОС». По результатам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность совместного функционирования.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Secret Disk Linux – система криптографической защиты информации в операционных системах семейства Linux, которая обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации с помощью шифрования, защиту данных от утечки при доступе посторонних лиц (сервисное обслуживание, утеря ПК), а также осуществляет контроль доступа пользователей к защищённой информации, двухфакторную аутентификацию (2ФА) с помощью ключевого контейнера пользователя. СКЗИ Secret Disk Linux использует алгоритмы шифрования ГОСТ, поддерживает прозрачность работы для пользователя, разграничение прав доступа между администраторами ИТ и ИБ.