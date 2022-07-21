«РТК-Солар» открывает подбор команд разработчиков

«РТК-Солар» объявила о старте новой программы рекрутмента «#работайсдругом», в рамках которой компания открывает подбор команд разработчиков, пишущих на языках программирования Scala и Java, а также занимающихся QA-тестированием.

«РТК-Солар» — разработчик целого ряда программных средств обеспечения кибербезопасности, системный интегратор и сервис-провайдер в области защиты от киберугроз. Одним из стратегических векторов долгосрочного развития компании является создание экосистемы собственных технологий информационной безопасности. В рамках реализации этой стратегии компания открывает возможность трудоустройства для команд разработчиков.

«Отток ИТ-специалистов, наблюдавшийся в последние месяцы, практически не коснулся нашей компании. Однако в текущей ситуации перед нами стоят масштабные задачи в части разработки новых отечественных технологий, поэтому мы расширяем подбор и активно привлекаем талантливых специалистов, — сказала Ирина Самохвалова, директор по управлению персоналом и организационному развитию компании «РТК-Солар». — Уже год у нас действует реферальная программа: сотрудники получают вознаграждение за приведенных в компанию друзей, которые успешно прошли испытательный срок. 15% вакансий закрыто именно таким образом. Отдельное поощрение предусмотрено для тех, кто придет к нам сразу со своими командами».

Последние опросы, проведенные в «РТК-Солар», показали, что 85% сотрудников готовы рекомендовать компанию в качестве работодателя своим друзьям. А 89% работников рекомендуют своего руководителя.

В начале марта «РТК-Солар» объявила об отмене испытательного срока для ИТ- и ИБ-специалистов, которые устраиваются в компанию. С первого дня работы они пользуются всеми преимуществами и льготами, в том числе ДМС, премированием, оплачиваемыми на 100% больничными и отпускными днями. Такое решение было принято, чтобы поддержать сотрудников в непростое время и продемонстрировать устойчивость отрасли информационной безопасности. За это время было трудоустроено около 200 ИТ- и ИБ-специалистов.

«РТК-Солар» также занимается обучением разработчиков с последующим трудоустройством. Так, сейчас завершается бесплатный курс для Scala-разработчиков, трое финалистов которого пополнят команду DLP-решения Solar Dozor. Подобные проекты планируются и в будущем.