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Вышла обновленная версия ПО Timex 22.2 с поддержкой 64-битной архитектуры и проверкой дубликатов лиц

Семейство продуктов Smartec пополнило программное обеспечение Timex версии 22.2 для управления интегрированной системой безопасности. После обновления ПО Timex поддерживает 64-битную архитектуру и проверку дубликатов лиц в базе данных сотрудников, число которых теперь может быть увеличено до 50 тыс. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Через интерфейс ПО можно удаленно настраивать длительность импульсов реле биометрических терминалов марки Smartec, а также получать уведомления при срабатывании глобальной связи «Изменить уровень доступа». Кроме того, в Timex 22.2 увеличена скорость работы системы LPRIntelliVision для распознавания автомобильных номеров.

Важным нововведением ПО Timex 22.2 стала возможность выявления дубликатов лиц в базе данных пользователей. Теперь администратору не нужно разыскивать копии самостоятельно, за него все сделает нейросеть: при введении в учетную запись пользователя фотографии или данных геометрии лица нейросеть автоматически производит поиск похожих изображений по базе. Это позволяет избежать повторного добавления одного и того же человека, а также использования чужих фотографий или биометрических данных. Кроме того, нейросеть не допустит создания новых учетных записей для людей из «черного списка».

Благодаря полному переходу на работу с 64-битной операционной системой в ПО Timex 22.2 удалось реализовать расширение базы данных СКУД до 50 тыс. пользователей, что позволяет использовать этот программный продукт на достаточно крупных объектах. Работа с 64-битной ОС также предоставила возможность поддержки серверной операционной системы Windows Server 2022 x64, которая была недоступна для пользователей предыдущей версии ПО СКУД. Кроме того, начиная с новой версии программы увеличена скорость работы самого клиента Timex и добавлены уведомления при срабатывании глобальной связи «Изменить уровень доступа».

Изменения в Timex 22.2 коснулись и работы с биометрическими терминалами Smartec серий ST-FR041 и ST-FR043. Если раньше настройка длительности импульсов реле для них была доступна исключительно локально на самих устройствах, то теперь задавать время разблокировки замка, контролируемого терминалами серий ST-FR041/043, настраивать мониторинг положения двери и т.д. можно удаленно через интерфейс ПО СКУД. Это позволило упростить не только инсталляцию биометрических терминалов, но и оперативно менять режимы их работы в зависимости от текущей ситуации и требуемого уровня безопасности на объекте.

В ПО Timex 22.2 значительно увеличена скорость работы системы распознавания автомобильных номеров LPRIntelliVision. Новая версия программы позволяет выполнять распознавание регистрационных знаков на стационарных или движущихся транспортных средствах в режиме реального времени менее чем за две секунды. При этом остальной функционал LPRIntelliVision, включая настройку зон интереса, приватных зон, вывод фотографии с распознанным номером в режиме фотоверификации и ее просмотр в режиме мониторинга доступен через интерфейс ПО Timex 22.2 без изменений.

Обновленное программное обеспечение Timex 22.2 уже доступно для скачивания.

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