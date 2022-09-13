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МТС представила сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса

МТС запустила сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса ID Scan RIM. С его помощью компании могут быстрее проверять информацию о физических лицах и уберечь себя от мошеннических действий недобросовестных пользователей. Помимо этого, сервис позволит в десять раз сократить время заполнения клиентами анкет на сайте организации.

Решение ориентировано на кредитные организации, МФО, брокеров, страховые компании, а также тех, кто удаленно работает с физическими лицами. Это первое на российском рынке решение, которое объединяет в своем контуре семь систем по сбору данных, их распознаванию и проверке, утверждают в МТС.

ID Scan RIM – это модульное решение, которое интегрируется в сайт или мобильное приложение компании по открытому API и встраивается в любой пользовательский путь. Компания, работающая с ID Scan RIM, может самостоятельно выбирать любой удобный способ идентификации клиента: через распознавание паспорта, данные телеком-оператора, ЕСИА, традиционное анкетирование и др. Физическое лицо получает ссылку на веб-страницу и выбирает способ заполнения паспортных данных. После этого сервис верифицирует и обогащает данные и в течение одной минуты отправляет организации ответ, на основании которого может быть принято решение о дальнейшем взаимодействии с этим пользователем.

Проверка данных в рамках сервиса осуществляется несколькими способами. Первый предполагает проверку связки ФИО и паспортных данных через открытые системы ФНС и МВД. Второй способ – верификация связки ФИО и номера телефона для подтверждения информации что клиент, который осуществляет запрос на оказание услуги, использует указанный номер телефона. По запросу компании полученные от клиента данные могут быть обогащены информацией, собранной на основании источников открытых данных: анализ кредитных рисков по данным бюро кредитных историй; сведения о банкротстве и исполнительному делопроизводству; задолженность по налоговым начислениям и др.

«ID Scan RIM – это первое на российском рынке решение, которое полностью закрывает потребность компании в идентификации пользовательских данных и их проверке. В едином контуре мы собрали семь внутренних и внешних систем. Помимо этого, одна из функциональностей сервиса – идентификация через распознавание паспорта – это решение, реализованное при содействии двух лидеров рынка: компаний Smart Engines и VisionLabs. И это уникальная конфигурация, представленная только в сервисе МТС. По нашим подсчетам, внедрение ID Scan RIM происходит в пять раз быстрее, чем если бы компания напрямую настраивала обмен данными с каждой из представленных в нашем решении систем», – сказал Дмитрий Окунев, руководитель продукта ID Scan RIM.

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