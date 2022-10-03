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Positive Technologies обнаружила атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE

Разработчик ИБ-решений Positive Technologies обнаружила атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE. Об этом CNews сообщили представители компании. В платформу для защиты промышленности от киберугроз PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS) загружен второй пакет экспертизы для выявления атак на SCADA TRACE MODE. Это распространенная в индустриальном сегменте SCADA-система разработчика AdAstra. С помощью правил обнаружения PT ICS находит подмену файла SCADA-проекта, попытки манипулирования доступом к программируемым логическим контроллерам и нелегитимные действия в приложениях, отслеживаемых SCADA TRACE MODE. Это помогает на раннем этапе предотвратить развитие атак на автоматизированные системы управления технологическими процессами и системы противоаварийной защиты.

В пакет обновлений PT ICS добавлены 17 правил корреляции для MaxPatrol SIEM — системы мониторинга событий и выявления инцидентов ИБ в реальном времени. MaxPatrol SIEM входит в состав PT ICS, и теперь с помощью правил корреляции платформа сможет выявлять подозрительную сетевую активность в программном обеспечении SCADA TRACE MODE, установленном в Windows или Linux.

Новый пакет экспертизы PT ICS будет полезен отечественным компаниям для выполнения требований регуляторов: с 2025 г. государственные организации и госкомпании обязаны использовать на объектах критической информационной инфраструктуры только отечественное ПО.

«Согласно исследованию Positive Technologies, количество атак на промышленность во II квартале 2022 г. выросло на 53%, причем целью злоумышленников является не только вымогательство, но и нарушение работы предприятий вплоть до физического разрушения производства, — отметил Дмитрий Даренский, руководитель направления развития продуктов промышленной кибербезопасности Positive Technologies. — Для того чтобы предотвращать возможные атаки, предприятиям необходимо отслеживать подозрительную сетевую активность и деструктивную деятельность пользователей в производственных технологических системах. MaxPatrol SIEM, входящий в состав платформы PT ICS, позволяет обнаруживать события безопасности в специализированном программном обеспечении, которые невозможно выявить другими средствами ИБ».

С помощью новых правил PT ICS обнаруживает события информационной безопасности, которые могут нарушить работу SCADA-системы, встроенных приложений АСУ ТП (это приводит к потере управления технологическим процессом) и систем противоаварийной защиты на промышленном предприятии. Кроме того, платформа выявляет нелегитимные действия, которые могут указывать на попытки злоумышленников обойти средства защиты и запустить файл с вредоносным ПО, без разрешения запустить инженерную или исполняемую среду SCADA TRACE MODE или отобразить на мнемосхемах некорректные параметры контроля технологических процессов и др.

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