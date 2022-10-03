Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock

«Мой офис», компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Конфидент», разработчик сертифицированных средств защиты информации, подтвердили полную совместимость продуктов «Мой офис» с Dallas Lock 8.0-C, сертифицированной системой накладного типа для защиты конфиденциальной информации и информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно. Об этом CNews сообщили представители «Мой офис».

Пользователи могут разграничивать доступ к содержимому документов, созданных с помощью редакторов «Мой офис», почтовой переписке, а также контролировать отправку конфиденциальных документов на печать. При этом разграничение доступа основано на механизме мандатных меток, присваиваемых пользователям и объектам файловой системы Dallas Lock 8.0-С. Решение Dallas Lock 8.0-С совместимо с продуктами «Мой офис стандартный 2» и «Мой офис профессиональный 2».

«Средства защиты информации от несанкционированного доступа востребованы среди многих наших заказчиков – крупных компаний и представителей государственного сектора. Для нас и коллег из компании ''Конфидент'' было важным убедиться в том, что при назначении с помощью Dallas Lock меток на документы, созданные в редакторах МойОфис, механизм мандатного разграничения доступа отрабатывает в соответствии с ожиданиями, а совместное использование продуктов гарантирует пользователям конфиденциальность данных на необходимом уровне», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мой офис».

«Мандатный принцип разграничения доступа, реализованный в Dallas Lock 8.0–С, — это надёжный и простой для администраторов информационной безопасности инструмент, который применяется в различных ИТ-инфраструктурах для защиты как конфиденциальной информации, так и сведений, составляющих государственную тайну. Испытания, которые мы провели в сотрудничестве с коллегами из “Мой офис”, подтвердили корректность совместной работы продуктов в различных пользовательских сценариях. Для нас очень важно обеспечивать совместимость средств защиты информации Dallas Lock с востребованными у наших заказчиков продуктами “Мой офис”», – отметил Сергей Овчинников, директор по маркетингу центра защиты информации «Конфидент».

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«Мой офис стандартный 2» – офисный пакет для работы с документами и почтой. Приложения устанавливаются на компьютер пользователя и не требуют подключения к интернету.

«Мой офис профессиональный 2» – комплекс безопасных приложений и систем для профессиональных коммуникаций и работы с документами в облаке и офлайн на любых устройствах.

СЗИ Dallas Lock 8.0 — сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур) является флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ ООО «Конфидент» и одним из самых популярных и востребованных решений на рынке систем защиты информации.

«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения МойОфис обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. МойОфис создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. В партнерскую сеть компании входит более 2100 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мой офис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

Компания «Конфидент» работает на российском рынке услуг в области информационной безопасности с 1992 г. Центр защиты информации компании (ЦЗИ) «Конфидент» — российский разработчик линейки сертифицированных средств защиты информации. Продукты компании применяются для защиты конфиденциальной информации, в том числе содержащейся в ГИС, ИСПДн, АСУ ТП и значимых объектах КИИ, а также сведений, составляющих государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно. Решения компании «Конфидент» регулярно проходят инспекционный контроль, подтверждая надежность и качество новых функциональных возможностей. Они одинаково эффективны для защиты как малых сетей, так и масштабных сетевых инфраструктур. В состав партнерской сети входят более 700 партнеров по всей территории России. Центр защиты информации осуществляет свою деятельность на основании лицензий ФСТЭК России, ФСБ России, Роскомнадзора и Минобороны России.