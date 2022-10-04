Positive Technologies помогла устранить уязвимость в сетевых хранилищах ASUSTOR

Эксперт Positive Technologies Никита Абрамов обнаружил уязвимость в операционной системе ASUSTOR Data Master (ADM), которая используется для управления устройствами сетевого хранения данных (Network Attached Storage – NAS). Представители Positive Technologies сообщили CNews, что злоумышленник мог удаленно выполнить произвольный код в операционной системе NAS-устройств.

Уязвимость CVE-2022-37398 (BDU:2022-05028) получила оценку 7.1 по шкале CVSS v3, что соответствует высокому уровню опасности.

На момент написания пресс-релиза в интернете можно было найти IP-адреса около 3700 потенциально уязвимых NAS-устройств. Больше всего таких устройств было обнаружено в Тайване, КНР, Южной Корее, Германии, США, Франции, России, Японии, Гонконге и Сингапуре.

«При использовании уязвимостей buffer overflow (переполнение буфера), как в данном случае, злоумышленник получает возможность с помощью атакуемой подпрограммы выполнить запись за границы выделяемого буфера. Иногда это может приводить к нарушению логики программы, к отказу в обслуживании (DoS) или, в некоторых случаях, к выполнению произвольного кода, что позволяет выполнять различные сценарии на стороне атакуемого узла, – рассказывает Никита Абрамов. – Например, устанавливать вредоносное ПО для перехвата данных, использовать программы-шифровальщики, скачивать конфиденциальные данные. Очень часто подобного рода ошибки возникают при отсутствии проверки на максимальную длину получаемых данных или при их некорректной обработке. В этом случае успешно выполнить код на атакуемом устройстве позволяет ошибка, возникающая при работе с заголовком входящего запроса, а также отсутствие необходимых механизмов защиты от эксплуатации у исполняемого приложения».

Обнаруженной уязвимости подвержены несколько версий ASUSTOR Data Master: 3.5.9.RUE3, 4.0.5.RVI1, 4.1.0.RJD1, а также более ранние версии этого ПО. В качестве временного решения администраторы устройств могут отключить протокол WebDAV. Для устранения уязвимости специалисты ASUSTOR рекомендуют обновить уязвимые версии продукта до следующих или более новых версий: ADM 4.1 нужно обновить до версии 4.1.0.RKM1, ADM 4.0 до версии 4.0.5.RWM1, ADM 3.5 до версии 3.5.9.RWM1.

Атаки злоумышленников на сетевые хранилища были широко распространены в 2022 г.. В феврале 2022 г. владельцы NAS-устройств ASUSTOR сообщали на страницах Reddit и на официальном форуме ASUSTOR об атаках программы-вымогателя DeadBolt. Ранее, в январе 2022 г., согласно отчету «Актуальные киберугрозы: I квартал 2022 г.» компании Positive Technologies, устройства QNAP NAS подверглись массовому шифрованию с помощью программ-вымогателей Qlocker и DeadBolt.

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Positive Technologies – разработчик решений для кибербезопасности. Технологии и сервисы компании используют более 2300 организаций по всему миру, в том числе 80% компаний из рейтинга «Эксперт-400».

