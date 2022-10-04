«Ростелеком» представил комплексные решения для кибербезопасности предприятий

«Ростелеком» представил актуальные сервисы информационной безопасности для бизнеса и государства. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев: «Сегодня тема информационной безопасности и защиты данных от киберугроз выходит для предприятий бизнеса и государственного сектора на первый план. В рамках цифровой трансформации “Ростелеком-солар” обеспечивает киберзащиту корпораций в национальных масштабах. Например, сотрудники создали систему защиты интернета в 45 тыс. школ России, обеспечили безопасность 20 тыс. рабочих мест сотрудников правоохранительных органов страны, внедрили систему предотвращения утечек во всех российских подразделениях крупнейшего банка. Отмечу, что инновационные решения компании включены в реестр отечественного ПО. При этом наше главное преимущество – комплексный поход, обеспечивающий максимальную защиту от киберугроз».

Заместитель директора департамента регионального развития бизнеса по информационной безопасности «Ростелеком-солар» Николай Климцев: «90% компаний, находящихся под защитой “Ростелеком-солар”, ежедневно находятся под DDoS-атаками. Средний показатель их роста в России за период июнь и июль 2022 г. составляет около 15%. Наиболее подвержены действиям киберпреступников предприятия и организации госсектора, промышленности и финансовой отрасли. Если раньше атаки носили скорее хулиганский характер и были не так критичны для компании, то в настоящее время за атаками стоят проправительственные группировки и кибернаемники, которые используют DDoS как отвлекающий маневр для проникновения и закрепления в ИТ-инфраструктуре организации с целью нанесения наибольшего вреда. Отмечу, что успешных кибератак с реальным ущербом для наших клиентов не было, все действия злоумышленников были отражены».

На первом этапе создания надежной информационной системы проводится оценка уровня кибербезопасности госпредприятия. Затем специалисты выстраивают комплексную защиту ИТ-инфраструктуры с учетом бизнес-процессов организации на базе продуктов «Ростелеком-солар» и внедряют экосистему управляемых сервисов кибербезопасности по подписке Solar MSS. В финале защиту от внешних угроз обеспечивает центр противодействия кибератакам Solar JSOC.

Линейка продуктов «Ростелеком-солар» включает технологию предотвращения утечек информации Solar Dozor, решение для роста эффективности сотрудников Solar add Visor, систему контроля доступа сотрудников к веб-ресурсам Solar web Proxy и многие другие цифровые сервисы.

«Ростелеком-солар» активно участвует в развитии кибербезопасности в России. По инициативе компании созданы Национальный киберполигон и аналитический и исследовательский центр раннего оповещения о киберугрозах TI-CERT. Кроме того, «Ростелеком-солар» проводит собственные образовательные проекты по повышению киберграмотности жителей страны.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.