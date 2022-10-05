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«Элвис-неотек» усовершенствовала алгоритмы системы для предотвращения кражи, передачи и утечки персональных данных

Портфельная компания «Роснано» «Элвис-неотек» усовершенствовала алгоритмы системы для предотвращения кражи, передачи и утечки персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «Роснано».

Система предназначена для предотвращения противоправных действий с конфиденциальной информацией, в том числе, в кредитных организациях. В ее основе – интеллектуальный комплекс на базе программного обеспечения Orwell 2k. Система представляет собой инфракрасную камеру со встроенным сервером и развернутым на нем алгоритмом детекции смартфона. Камера направлена в сторону пользователя компьютера: как только он пытается сфотографировать экран, система срабатывает и передаёт данные оператору.

Время фиксации видеокамерой противоправного действия не превышает одной секунды. Для обеспечения однозначности и неоспоримости совершенного сотрудником нарушения система обеспечивает формирование целого набора материалов: даты и времени события с привязкой к видеозаписи, места нарушения (название видеокамеры, ее расположение на плане здания и пр.), видеозаписей с видеокамер, расположенных на рабочих местах сотрудников, и с обзорных видеокамер в помещениях, а также записей экранов компьютеров сотрудников.

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