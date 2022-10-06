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В России начали работу мобильные системы проверки с автоматическим алкотестированием сотрудников

Российская компания «Градиент» выпустила автоматизированные пропускные пункты с функцией бесконтактного алкотестирования. Решение помогает выявлять в потоке сотрудников в состоянии алкогольного опьянения, обеспечивая эффективную работу и безопасность на предприятии. Об этом CNews сообщили представители компании «Градиент».

Устройство для автоматического алкотестирования Gradient Inspector разработано преимущественно с использованием комплектующих российского происхождения и частично из компонентов доступных на российском рынке. Разработка будет полезна подрядным организациям, охранным предприятиям, логистическим компаниям и производственным предприятиям.

Первый проверочный комплекс уже начал свою работу — в компании «Эксперта» города Чайковского Пермского края. Это подрядная организация, которая запускает своих специалистов на такие крупные предприятия для ремонта оборудования. Однако некоторые недобросовестные сотрудники приходили на объекты в состоянии алкогольного опьянения. За каждый такой случай подрядчику приходилось платить штраф от 100 до 500 тыс. руб.

За 10 дней использования система бесконтактного алкотестирования выявила девять пьяных человек. То есть, технически компания «Эксперта» уже сэкономила как минимум 1 млн руб. Решение закрывает вопрос проверки сотни людей и обеспечивает проверку 100 сотрудников за пять-семь минут.

При этом систему невозможно обмануть, ведь помимо точного алкотестера устройство включает в себя систему распознавания лиц. Все проходы сотрудников можно отследить как в режиме реального времени, так и проанализировав статистику за день или месяц. Для этого предусмотрены простые и удобные каналы связи с пропускной системой – например, бот в Telegram.

«Мобильность комплекса позволяет оперативно получить информацию о состоянии сотрудников на удаленных объектах или во время пути следования на объект. Сейчас идет серьезная нагрузка по оборонзаказу, набирается много новых работников Наше устройство позволит значительно сократить издержки, связанные с человеческим фактором», — сказал Сергей Никитин, директор компании-разработчика решения «Градиент».

Решение будет однозначно востребовано у подрядных организаций, так как оно позволяет производить внутренний контроль сотрудников перед выходом на подряд и избегать штрафов. Также оно помогает обеспечить безопасность сотрудников, оборудования и транспорта на предприятии.

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