ВТБ обеспечил максимальную конфиденциальность внутрибанковских онлайн-встреч

ВТБ переводит онлайн-заседания управляющих комитетов стратегических программ развития банка в новую технологическую среду. Такое решение позволит проводить онлайн-встречи во внутреннем контуре банка с полной защитой передачи данных.

Это стало возможным благодаря совмещению двух сервисов, разработанных технологическим партнером ВТБ — ГК «Иннотех»: сервиса видеоконференций «Дион» и приложения «Комитет Онлайн», включенных в официальный всероссийский реестр отечественного ПО.

Для проведения конфиденциальных встреч в сервисе «Дион» применяются онлайн-комнаты, существующие не в облачной, а во внутренней среде банка. Для того чтобы присоединиться к такой комнате, пользователи должны пройти дополнительную аутентификацию. Кроме того, для пользователей доступны сервисы «Зала ожидания» и управления составом участников.

Благодаря использованию специализированного приложения для мобильных платформ «Комитет Онлайн» любой участник такой встречи сможет мгновенно получить все необходимые материалы для нее в онлайн-режиме, добавлять и согласовывать повестку с вопросами, содержащими проекты решений, а также формировать протоколы заседаний. Члены управляющих комитетов могут мгновенно голосовать по вопросам заседания, что экономит время и ускоряет процессы принятия решений.

«Идея совмещения двух передовых сервисов, разработанных нашим технологическим партнером, позволяет нам не только сделать очередной шаг в сторону собственного технологического суверенитета, но и объединить в единой системе всю необходимую функциональность. На отечественные системы видеоконференций сейчас переходят многие, но возможность подключиться на встречу в защищенной безопасной среде, работать с материалами, иметь возможность голосовать и формировать итоговые решения — это уникальное преимущество. Что позволяет нам уйти от бюрократии в сторону оптимизации собственных ресурсов и экономии времени», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Нашей приоритетной задачей является помощь клиентам на пути к цифровизации. В последние годы переход в цифру — это не просто тенденция, а необходимое условие для улучшения бизнес-процессов и увеличения эффективности в современных рыночных реалиях, — рассказывает генеральный директор Группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов. — В сложившихся условиях, не имея доступа к продуктам крупных зарубежных вендоров, мы продолжаем улучшать качество цифровых услуг за счет активной работы в направлении импортозамещения, что позволяет обеспечить технологический суверенитет страны. Внедрение инноваций особенно важно для отрасли финансовых технологий, поскольку совершенствование работы внутренних систем влечет за собой улучшение качества услуг для клиентов. Использование сервиса видеоконференций “Дион” и приложения “Комитет Онлайн” в комплексе позволяет быстро и удобно планировать, организовывать и проводить совещания благодаря автоматизации основных процессов. Наши решения не требуют модификации основных инфраструктур компании-клиента и могут встроиться в любую бизнес-конфигурацию».