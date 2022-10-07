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Qtech выпускает коммутаторы c оптическими портами

Компания Qtech выпускает широкую линейку управляемых гигабитных Ethernet- коммутаторов, оснащенных оптическими портами, которые позволяют развернуть мультисервисную сеть высокой пропускной способности и с любой степенью разветвленности. Об этом CNews сообщили представители Qtech.

Управляемый коммутатор QSW-4610-28SF позволяет выполнять тонкую настройку и управление конфигурацией сети. Кроме этого, устройство обеспечивает усиленную степень защиты от сетевых атак и хорошо себя зарекомендовало при запуске разнообразных проектов.

Управляемый коммутатор QSW-3310-28F специально разработан для операторов связи, поэтому особое внимание было уделено функции управления и сервисам, предоставляющим доступ к интернету, кабельному телевидению и сотовой связи, согласно требованиям, предъявляемым к операторским сетям. В коммутаторе присутствует функция управление безопасностью и полосой пропускания (BPDU Guard, Root Guard, DHCP Snooping, Dynamic ARP inspection, Port-security). Еще одним плюсом коммутатора станет комплексный протокол обеспечения качества QoS и расширенные виртуального сегментирования локальных сетей.

Управляемый коммутатор QSW-6300-32F отличается широким спектром настроек безопасности, большим размером таблицы маршрутизации и внушительной пропускной способностью. Он используется при агрегировании крупномасштабных сетей, обеспечения уровня доступа в ЦОД и нередко служит ядром небольших предприятий.

Управляемый коммутатор QSW-6910-26F относится к 10G устройствам, которые рассчитаны для обслуживания сквозных сетей, крупномасштабного агрегирования сетей и сетевых узлов. Они отличаются более усовершенствованной аппаратной архитектурой, которая гарантирует более высокую производительность аппаратной обработки. Имеет 4 порта 25GbE SFP28, 20 портов 10GbE SFP+, 2 порта 40GbE QSFP+.

Управляемый коммутатор QSW-6900-56Fоснащен 56 портами. Эта модель специально разработана для использования в центрах обработки данных, поэтому поддерживает расширенный механизм очередности кэширования большой функционал для обеспечения передачи данных без потерь в сетях.

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