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«Мой офис» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость своих продуктов для обеспечения безопасного хранения данных

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Лаборатория Касперского», компания в сфере информационной безопасности, подтвердили эффективность совместного функционирования системы хранения данных в составе продуктов «Мой офис частное облако 2» и «Мой офис профессиональный 2» и решения для контроля и защиты серверов и рабочих мест Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 для Linux. Об этом CNews сообщили представители компании «Мой офис».

Информационная безопасность заложена на уровне архитектуры продуктов «Мой офис», что обеспечивает контроль над данными и высокую защиту от утечек информации. Применение Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 для Linux совместно с решениями «Мой офис» позволяет реализовать проактивную комплексную защиту рабочих мест и повысить уровень безопасности инфраструктуры заказчика. Например, пользователям доступны сканирование файлов как автоматическом, так и в ручном режимах, проверка целостности файлов в хранилище, проверка целостности программных компонентов и служебных баз данных хранилища в режиме реального времени при запуске задачи «Контроль целостности системы при доступе» и другие функции.

«Система хранения данных – критичный компонент любой информационной инфраструктуры. Появление в ней зараженных файлов создает риски целостности, конфиденциальности и доступности корпоративных ресурсов. Мы в “Мой офис” ответственно подходим не только к разработке механизмов безопасности внутри наших продуктов, но и к технологиям для взаимодействия с ПО партнеров. Это позволяет предлагать нашим клиентам надежную защиту от широкого спектра угроз, в том числе продвинутых», – сказал Александр Буравцов, директор по безопасности «Мой офис».

«Согласно данным нашего сервиса реагирования на инциденты за 2021 г., главная цель злоумышленников — не столько финансовая выгода, сколько данные. Их могут не просто украсть, но и повредить или изменить, что в свою очередь может привести к нарушению бизнес-процессов в масштабах всей компании. Именно поэтому системы хранения данных и рабочие места сотрудников нуждается в повышенной защите. Мы рады, что наше решение для Linux теперь совместимо с профессиональными пакетами компании “Мой офис”. Это сделает работу с документами безопасной», — отметила Марина Усова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатория Касперского».

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«Мой офис профессиональный 2» – комплекс безопасных приложений и систем для профессиональных коммуникаций и работы с документами в облаке и офлайн на любых устройствах.

«Мой офис частное облако 2» – безопасное решение для хранения и управления файлами в собственном облаке со встроенными редакторами документов, разработанное для крупных организаций.

«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. В партнерскую сеть компании входит более 1500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мой офис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 240 тыс. корпоративных клиентов во всём мире.

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