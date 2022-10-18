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ГК InfoWatch завершила интеграцию с мессенджером Im'work

ГК InfoWatch и ООО «ГАБ технологии» завершили тестирование на совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и коммуникационной платформы Im'work. В результате проекта реализована интеграция системы предотвращения утечек конфиденциальной информации InfoWatch Traffic Monitor с мессенджером Im'work для обеспечения безопасной корпоративной коммуникационной среды. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Коммуникационная платформа Im'work со связанным функционалом мессенджера и таск-менеджера позволяет автоматизировать рабочие процессы в удобном и понятном интерфейсе. Интеграция с системой предотвращения утечек конфиденциальной информации и анализа коммуникаций InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает информационную безопасность при передаче данных в виде текстовых сообщений, изображений и файлов-вложений. Совместная работа продуктов предполагает проверку содержимого любого отправленного в мессенджере сообщения через DLP-систему, где установлены ограничения по возможным сценариям взаимодействия. По словам CTO Im'work Александра Моисеева, «тестирование продуктов показало высокую способность к интеграции. Заказчики платформы Im'work и InfoWatch Traffic Monitor могут быть уверены при организации рабочих процессов в мессенджере, что конфиденциальные данные, циркулирующие между сотрудниками, защищены. В интеграции реализован сценарий, при котором для текстовых сообщений и изображений запрещены копирование, пересылка, открытие ссылок, если сообщение находится в статусе проверки. После окончания проверки, в случае удачной верификации, функции для сообщения разблокируются. Если сообщение не прошло проверку, то оно автоматически удаляется для всех участников переписки. Помимо этого, до успешного прохождения проверки со стороны DLP-системы, файловые вложения недоступны для скачивания».

«Мы продолжаем интеграции с корпоративными системами для обмена сообщениями. Мессенджеры удобны для сотрудников, однако зачастую влекут значительные риски информационной безопасности. Благодаря интеграции мессенджера для корпоративных коммуникаций Im’work и нашего решения InfoWatch Traffic Monitor российские клиенты получат эффективный инструмент для оперативного обмена информацией и быстрого решения рабочих вопросов привычным и удобным способом. При этом чувствительные данные организаций будут надежно защищены», - отметил Рустам Фаррахов, директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch.

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