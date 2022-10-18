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МТТ защитит номера телефонов продавцов сервиса «Ozon объявления»

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил свое платформенное решение «Инкогнито» для обеспечения безопасности личных данных пользователей сервиса «Ozon объявления». Об этом CNews сообщили представители МТТ.

«Инкогнито» дает возможность продавцам на площадке сохранять конфиденциальность при общении и совершении сделок, выбирая при создании объявлений переадресацию звонков потенциальных покупателей на виртуальный номер. Для этого МТТ предоставил для «Ozon объявления» на первом этапе 200 тыс. номеров, с которых и переадресовываются звонки.

Пользователи маркетплейса «Ozon объявления» могут заключать сделки посредством телефонного звонка. При этом решение МТТ дает возможность не показывать личный номер телефона продавца, вместо него покупатели увидят в карточке объявления виртуальный номер. Они смогут позвонить по номеру, но не смогут отправить ему СМС или сообщения в мессенджерах. Личный номер мобильного телефона будет в безопасности.

Функционал решения позволяет владельцу площадки вести запись разговоров для контроля качества, сбора статистики и разбора возможных спорных ситуаций, при соединении система информирует пользователей, что разговоры записываются.

На первом этапе сервис «Ozon объявления» уже доступен пользователям южных мегаполисов страны и их областей: Ростов-на-Дону, Воронеж и Ставрополь. При постепенном масштабировании доступ к «Ozon объявлениям» появится у всех пользователей маркетплейса.

«Решения МТТ в области Telecom API позволяют нашим заказчикам сохранить конфиденциальность продавца, – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – Этим сервисом активно пользуются многие службы доставки, такси, онлайн-магазины: их пользователи могут напрямую связываться с курьером, продавцом или водителем, не раскрывая при этом своих контактных данных. В результате они защищены от спама и мошенников, а сервисная компания получает лояльную аудиторию».

Наталия Амелина, руководитель направления «Ozon объявления»: «Миллионы людей ежедневно доверяют Ozon большое количество персональных данных. Для нашей компании является приоритетом обеспечить их безопасную обработку и сохранность. В этой связи при запуске сервиса объявлений мы сразу решили использовать возможности МТТ по защите номеров наших продавцов. Данная мера делает использование сервиса комфортным для пользователей и предотвращает потенциальные спам-звонки от ботов и попадание реального мобильного номера продавца в базы мошенников».

***

АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и др.

Ozon — мультикатегорийная платформа электронной коммерции и российская интернет-компания. На площадке представлено более 130 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.

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