Мужчины поддерживают запрет на использование WhatsApp в служебных целях вдвое чаще женщин

Депутаты Госдумы призвали ввести запрет на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как часто россияне используют этот мессенджер по работе целях и готовы ли от него отказаться. В опросе приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны.

74% работающих россиян используют WhatsApp в служебных целях. Женщины чаще мужчин общаются по работе в мессенджере с руководством, коллегами, партнерами и клиентами: 78% против 69% соответственно. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Почти каждый второй россиянин, использующий WhatsApp в служебных целях, против запрета на использование мессенджера в отношении всех работающих россиян (48%). 22% высказались «за». Причем мужчины вдвое чаще женщин хотят, чтобы WhatsApp был объявлен незаконным способом служебной коммуникации (30% против 14%): «Считаю, что информация, требующая секретности, не должна использоваться в мессенджерах»; «Однозначно запретить! В нашей организации WhatsApp используется для распространения тех указаний, которые руководству не хватает духа распространять обычными способами, и очевидно, что эти указания чаще всего не совсем законные».

В то же время, если запрет будет принят властями, лишь трое из 10 не хотят удалять рабочие контакты в WhatsApp. 55% россиян, использующих мессенджер по работе, готовы отказаться от него.

Место проведения опроса: Россия, все округа.

Населенных пунктов: 390.

Время проведения: 18-20 октября 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу.

Размер выборки: 1600 респондентов.