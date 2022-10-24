«РТК-Солар» защитила веб-ресурсы банка «Приморье» от кибератак

«РТК-Солар» обеспечила защиту онлайн-ресурсов банка «Приморье» с помощью сервиса Web Application Firewall (WAF) экосистемы Solar MSS. Сервис обеспечивает защиту сайта и веб-приложений банка, включая личный кабинет клиента, от атак уровня L7 (DDoS и атак из списка OWASP Top 10). За III квартал 2022 г. сервис зафиксировал более 1,7 млн событий ИБ, идентифицированных как атаки. Все они были успешно отражены и никак не повлияли на работоспособность онлайн-ресурсов.

С февраля 2022 г. эксперты «РТК-Солар» отмечали многократный рост числа кибератак на российские компании. При этом большинство критических инцидентов приходилось именно на онлайн-ресурсы: если в I квартале 2022 г. доля веб-атак составляла 77%, то во II уже превысила 90%. На момент подключения к сервису банк «Приморье» тоже находился под ударом хакеров, поэтому эксперты «РТК-Солар» оперативно завели банковские сайты под WAF, а финальная настройка была завершена за 3 недели.

«На сегодня мы обслуживаем значительную часть предприятий Дальнего Востока и Восточной Сибири, представляющих практически все отрасли экономики. Поэтому в условиях роста кибератак, как массовых, так и целевых, нам было необходимо обеспечить защиту ИТ-инфраструктуры и гарантировать клиентам бесперебойный доступ к их личным кабинетам и онлайн-услугам, а также сохранность персональных и платежных данных. Чтобы оперативно развернуть защиту веб-ресурсов и не допустить их деградации, мы решили выбрать именно сервисную модель ИБ», – сказал Евгений Ласковый, директор департамента информационных банковских технологий АКБ «Приморье».

Сервис WAF реализован в виде отказоустойчивого кластера, размещенного в облачной платформе «Ростелекома». Настройку и эксплуатацию решения осуществляют специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Время реакции службы техподдержки составляет не более 30 минут. Реализовать проект максимально быстро удалось в том числе благодаря наличию у заказчика тестового контура системы дистанционного банковского обслуживания. Специалисты «РТК-Солар» оперативно смогли проверить все правила и политики безопасности, после чего подключили к сервису действующие веб-приложения банка.

«Безусловно, веб за последнее время стал основной целью хакеров. Для финансового сектора такие атаки чреваты не только дефейсом или недоступностью сайта, но и утечкой персональных данных клиентов, информации о счетах и прямой кражей денег. Радует, что последние годы общий уровень киберзащиты в финансовой отрасли значительно вырос и банки ответственно относятся к безопасности своей инфраструктуры и сохранности платежных и персональных данных. И подход АКБ «Приморье» к ИБ доказывает этот тренд. Кроме того, собственная служба ИТ и кибербезопасности банка обладает высокими компетенциями, что, безусловно, ускорило и упростило настройку и подключение сервиса», – отметил Константин Каманин, директор по развитию продуктового портфеля Solar MSS компании «РТК-Солар».

Это не первый проект, реализуемый «РТК-Солар» для АКБ «Приморье». В 2019 г. были проведены анализ защищенности инфраструктуры, систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), банкоматов, а также проверка персонала на уровень киберграмотности. Проект позволил специалистам банка оценить реальный уровень киберзащиты и готовность сотрудников противостоять социальной инженерии.