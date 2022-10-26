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OCS Distribution и «Антифишинг» заключили соглашение о сотрудничестве

OCS Distribution объявила о начале сотрудничества с компанией «Антифишинг», отечественным разработчиком программной платформы для формирования навыков противодействия цифровым атакам на людей.

«Антифишинг» — российская исследовательская компания и разработчик программного обеспечения. На ИТ-рынке вендор работает с 2016 г. и специализируется на решении проблем человеческого фактора в информационной безопасности. Продукты «Антифишинга» помогают защищать компании от цифровых атак через знания и навыки людей и уже используются в российских и иностранных предприятиях и организациях из различных отраслей.

«Антифишинг для сотрудников» — основной продукт, который позволяет оценить защищенность организаций от цифровых атак на людей, повысить осведомленность, обучать и тренировать сотрудников в рамках действующих процессов безопасности. В основе продукта — собственная аналитика вендора по фишингу и социальной инженерии, а также методология тренировки навыков через целевые имитированные атаки, в рамках которых сотрудники учатся действовать безопасно в реалистичных условиях. Платформа может устанавливаться в территориально распределенных инфраструктурах заказчика и при необходимости масштабируется под десятки и сотни тысяч сотрудников.

Открытый API «Антифишинга для сотрудников» позволяет настроить интеграцию с любыми системами и процессами безопасности компании-заказчика — LMS (СДО), LDAP, SGRC, IRP, SIEM, IDM и другими. В результате работы платформы заказчик видит общий уровень защищенности организации и может корректировать процесс таким образом, чтобы превратить «слабые звенья» среди сотрудников в грамотных «киберчемпионов» и защитников организации.

«Антифишинг. Start» — еще один продукт, который помогает разработчикам, продуктовым командам и руководителям проектов управлять требованиями по безопасности, а также содержит механизмы обучения команд практикам безопасной разработки. Это первое на российском рынке решение класса ASRTM (Application security requirements and threat management). Решение уже работает у крупных заказчиков и позволяет автоматизировать и кратно ускорить сбор, доставку и выполнение требований по безопасности приложений, а также приемку и выпуск критичных приложений и сервисов в промышленную эксплуатацию. Обучающий компонент продукта «Антифишинг. Start» позволяет быстро оценить знания продуктовых команд по безопасной разработке, провести обучение, мотивировать и вовлечь команды в вопросы обеспечения безопасности приложений и сервисов.

Эксперты «Антифишинга» участвуют в информационном обмене с ФинЦЕРТ Банка России, выпускают открытый еженедельный открытый дайджест с аналитикой по всем видам цифровых атак на людей, регулярно выступают на профильных конференциях по информационной безопасности.

Продвижением решений «Антифишинга» в дилерский канал занимается департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution. Решения «Антифишинга» помогут минимизировать риски человеческого фактора в информационной безопасности и поэтому будут критически важным дополнением для софтверных продуктов, обеспечивающих защиту информационного корпоративного контура, которые в ассортименте представлены в портфеле OCS.

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