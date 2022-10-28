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Глава «Сёрчинформ» в третий раз вошел в правление ассоциации «Руссофт»

Лев Матвеев переизбран в правление ассоциации «Руссофт». Такое решение принято на собрании ассоциации — большинство участников проголосовало за основателя «Сёрчинформ». В «Руссофте» Лев Матвеев уже два года представляет интересы сферы ИБ, именно он основал комитет по информационной безопасности в ассоциации.

В результате этой работы отношения между представителями власти и ИБ-сообществом стали продуктивнее – чиновники и регуляторы учитывают мнение экспертов комитета по ИБ при проработке законов и инициатив. За последний год глава «Сёрчинформ» совместно с коллегами проработал острые вопросы, связанные с процессами сертификации ФСТЭК, ужесточением законодательства по защите ПДн, требований КИИ. Особое внимание было уделено улучшению условий локальной и экспортной поддержки ИТ-отрасли, а также расширению льгот для ИТ-сотрудников.

«В 2022 г. ИБ-сфера оказалась в фокусе внимания государства. Благодаря этому мы чаще общаемся с чиновниками и регуляторами, доносим им инициативы разработчиков, чтобы развитие законодательства в сфере информационной безопасности шло с учетом реальной ситуации. Полезным оказалось и взаимодействие с другими ассоциациями, например, с АПКИТ. Такое сотрудничество усиливает нашу работу и позицию ИБ-компаний. Комитет растет, уверен, в следующем году инициатив у нас будет еще больше. С поддержкой «Руссофт» планирую и дальше работать над формированием сплоченного ИТ-сообщества, инициировать живые встречи и офлайн-общение. Так как именно в такой обстановке рождаются самые интересные и перспективные проекты», — сказал Лев Матвеев.

«Руссофт» – объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России. На 2022 г. в ассоциации состоит более 292 ИТ-компаний со штатом более 85 тыс. сотрудников.

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