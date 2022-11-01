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Positive Technologies и МГУ представляют совместную программу по информационной безопасности для топ-менеджеров

Цифровые вызовы российской и мировой реальности вынуждают руководителей компаний уделять все больше времени и внимания вопросам информационной безопасности. В помощь ответственным бизнес-руководителям ведущий разработчик решений в области информационной безопасности Positive Technologies совместно с экономическим факультетом МГУ представляет программу повышения квалификации «Киберустойчивая организация: управление компанией в цифровом шторме».

Программа адресована российскому топ-менеджменту, руководителям подразделений и лидерам цифровой трансформации в компаниях. За 1 месяц интенсивного онлайн-обучения участники получат необходимые знания и инструменты для развития киберустойчивого и соответствующего требованиям регуляторов бизнеса. Программа также поможет менеджерам принимать стратегические решения с учетом факторов кибербезопасности и положений Указа Президента №250.

Обучение стартует 16 ноября. После прохождения итоговой аттестации слушатели получат удостоверение МГУ о повышении квалификации.

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