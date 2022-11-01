Softline заключила партнерское соглашения с «Хайстекс»

Поставщик решений и сервисов Softline объявил о заключении прямого партнерства с разработчиком решений для облачной миграции, резервного копирования и аварийного восстановления «Хайстекс».

Компания «Хайстекс» является резидентом центра «Сколково». Благодаря партнёрству компания Softline пополнила свой портфель продуктами, которые позволяют реплицировать бизнес-приложения и мгновенно мигрировать/восстанавливать их на резервную площадку, обеспечивая минимальный простой ИТ-инфраструктуры. Продукты «Хайстекс» работают со всеми известными видами облаков и поддерживают различные платформы виртуализации.

Решение будет доступно через Softline как конечным потребителям, так и сервис-провайдерам. Такие услуги особенно востребованы среди российских заказчиков, которые нуждаются в оперативной миграции на новую систему без потери данных, а также среди клиентов, которые хотят обезопасить свои данные и «застраховаться» от их потери.

Softline инвестировала в обучение сотрудников продуктам «Хайстекс», поэтому компания готова предоставить заказчикам сервисную экспертизу по платформе. Кроме того, решение доступно в демо-кафе Softline. Это значит, что каждый клиент может свободно протестировать продукт и ознакомиться с его возможностями.

«Мы рады объявить о сотрудничестве с таким перспективным вендором как «Хайстекс». Компания ценит партнерские отношения и мы, со своей стороны, будем максимально содействовать их развитию. Платформа, разработанная «Хайстекс», – это зрелый качественный продукт. Он позволяет мигрировать и реплицировать ресурсы с гиперскейлеров на отечественные облака. В этом заключается одно из основных преимуществ «Хайстекс». Вендор проявляет исключительную гибкость и оперативно подстраивается под реалии рынка. Разработчик быстро выстраивает дорожные карты развития и вносит изменения в продукт в соответствии с задачами заказчиков», – сказал Денис Швец, руководитель продуктовой и технологической экспертизы в ГК Softline.

Среди ключевых характеристик «Хайстекс Акура» в Softline выделяют полную автоматизацию и консистентность репликаций на уровне данных и приложений, скалируемость, которая позволяет выполнять крупномасштабные проекты в короткие сроки и предоставить заказчику полный контроль на всех этапах. Использование S3-подобного объектного хранилища для точек восстановления в backup- и DR-решениях позволяет существенно экономить на СХД и обеспечить гибкие политики хранения. Технология «Хайстекс Акура» использует инкрементальные реплики, которые хранят только те части данных, в которые были внесены изменения с момента прошлого снапшота, что также значительно сокращает время и ресурсы, как при передаче данных, так и при хранении.

«Хайстекс Акура» предоставляет партнерский портал, специально разработанный для сервис-провайдеров, который дает возможность одновременно управлять всеми проектами клиентов с помощью единой панели управления без каких-либо сложностей и с полным разделением доступа. При этом репликация идет из исходной платформы в результирующую без задействования каких-либо ресурсов со стороны «Хайстекс», тем самым обеспечивая полную изоляцию и безопасность процесса, как при репликации через интернет, так и в изолированном контуре.

Особенности «Хайстекс Акура»: поддержка российских платформ виртуализации: VK Cloud, Yandex Cloud, Croc Cloud, SberCloud, «Базис.Cloud»; поддержка платформ VMware и OpenStack, постоянная доработка продукта под импортозамещающие продукты виртуализации; полная автоматизация репликационных процессов (создание виртуальных машин, подбор конфигураций, контроль переноса данных); изолированное окружение, обеспечивающее безопасность; создание резервных копий/миграция данных без простоев и остановки бизнес-процессов; поддержка консистентных копий файловой системы на уровне приложений; многопользовательской партнерский портал для управления решением; технологии WAN-оптимизации и дедупликации данных для исключения дублирующих копий повторяющихся данных; полное покрытие REST API; поддержка российских операционных систем.

«Сотрудничество «Хайстекс» и Softline делает решение по облачной миграции, аварийному восстановлению данных и бэкап еще более доступным для компаний любого размера, что является сейчас актуальным вопросом для российского рынка. Наш программный продукт «Хайстекс Акура» с поддержкой российских платформ, как один из лидеров в сфере облачных технологий, поможет компаниям осуществить миграционные проекты без простоев и остановки бизнес-процессов, а также мгновенно восстановить работоспособность бизнес-приложений без потерь данных в случае аварийных ситуаций», – отметила Юлия Рынденкова, генеральный директор «Хайстекс».