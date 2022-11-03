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Акционеры Positive Technologies утвердили выплату дополнительных дивидендов за 2021 год

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) подвела итоги заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 1 ноября 2022 г. Акционеры поддержали предложение совета директоров по выплате дополнительных дивидендов за 2021 г. в размере 5 руб. 16 коп. на одну акцию. С учетом ранее произведенных выплат общая сумма выплаченных в этом году дивидендов составит 19 руб. 56 коп. на акцию.

Внеочередное общее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов акционерам компании в сумме 340,6 млн руб. За предложенное решение было отдано 99,98% голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании. Общая сумма выплаченных дивидендов с учетом ранее произведенной выплаты в размере 950 млн руб. в этом году составит 1,3 млрд руб. Это эквивалентно 100% чистой прибыли компании за 2021 г. по управленческой отчетности.

Согласно требованиям законодательства, технически выплата дивидендов будет произведена из чистой прибыли ПАО «Группа Позитив» по данным бухгалтерской отчетности по итогам 9 месяцев 2022 г. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов, является 14 ноября 2022 г.

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