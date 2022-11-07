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Свердловский ОИРЦ внедрил систему резервного копирования данных на базе «Кибер бэкап»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе «Кибер бэкап» внедрена в Государственном казённом учреждении Свердловской области «Областной информационно-расчётный центр».

Работу центра обеспечивает информационная инфраструктура, в состав которой входят 10 основных информационных систем, для работы с которыми используются 30 физических и 64 виртуальных сервера, а также около 130 рабочих станций сотрудников учреждения.

Ранее для резервного копирования и защиты данных в ГКУ СО «ОИРЦ» использовались разрозненные решения нескольких зарубежных производителей. Такой подход не позволял учреждению создать единую систему резервного копирования, восстановления и защиты данных. Для учреждения критически важной задачей была минимизация времени простоя серверов и сервисов в случае каких-либо инцидентов. Кроме того, ряд использовавшихся систем имел сложные и нестандартные настройки, ощущался недостаток необходимой администраторам технической документации.

Для создания единой системы резервного копирования и восстановления данных было выбрано решение компании «Киберпротект» — «Кибер бэкап». При выборе решения специалисты учреждения ориентировались на такие качества, как высокая скорость работы, простота администрирования решения, оперативная техническая поддержка разработчика программного обеспечения, обширная и подробная техническая документация, централизованное управление и контроль выполнения задач резервного копирования и восстановления данных.

Развёртывание новой системы резервного копирования данных на базе «Кибер бэкап» в ГКУ СО «ОИРЦ» осуществляли силами собственных сотрудников, привлекая для решения отдельных задач специалистов подрядных организаций и в ряде случаев консультируясь со службой технической поддержки компании «Киберпротект».

«От доступности и целостности данных наших информационных систем зависят процессы социальных выплат и мер социальной поддержки населения Свердловской области. Любой простой информационных систем ставит под угрозу этот процесс, — сказал начальник отдела информационных технологий ГКУ СО «ОИРЦ» Юрий Катаев. — «Кибер бэкап» создаёт не только резервные копии данных, но ещё и уверенность в том, что наши цели будут достигнуты быстро и максимально качественно».

Сегодня объём резервных копий данных, создаваемых с использованием «Кибер бэкап», составляет в сжатом виде 15 ТБ. При этом в учреждении отмечают, что со временем объём резервируемых данных может достигнуть 90 ТБ.

Новая система резервного копирования и восстановления данных уже успела продемонстрировать свою эффективность. Центр столкнулся с аппаратным сбоем одной из СХД. В результате часть информационных систем оказалась неработоспособной. Благодаря «Кибер бэкап» её восстановление было проведено в кратчайшие сроки, данные стали доступны сотрудникам учреждения уже через 30 минут, это позволило избежать значительного временного простоя в работе учреждения.

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