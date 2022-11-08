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«Ростелеком» предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетей

«Ростелеком» предлагает операторам связи сервис «ГОСТ VPN» для построения и эксплуатации защищенных сетей. Сервис позволяет организовать защищенное взаимодействие между географически распределенными объектами в любых регионах и выполнить требования российского законодательства.

Сервис шифрования каналов связи «ГОСТ VPN» обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их передаче по открытым каналам связи. Для этого используются сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ) по третьему классу (КСЗ), что гарантирует высокий уровень защиты и позволяет организациям соблюдать требования федеральных законов о персональных данных (№152-ФЗ) и о безопасности критической информационной инфраструктуры (№187-ФЗ).

«ГОСТ VPN» позволяет пополнить продуктовую линейку самих операторов связи. Теперь они могут предлагать сервис для построения и эксплуатации защищенных сетей собственным заказчикам, например, государственным органам, операторам персональных данных, предприятиям электроэнергетики, компаниям финансовой отрасли или медицины.

Преимуществами сервиса являются снижение расходов на средства СКЗИ, оптимизация штата службы информационной безопасности компании, при этом ответственность за выполнение требований регуляторов «Ростелеком» берет на себя.

«Мы предлагаем операторам связи оптимальное решение для построения и эксплуатации защищенных сетей с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации, когда обычного шифрования недостаточно, и оно должно быть обеспечено с применением криптоалгоритмов по ГОСТу, — сказала вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова. — Важное преимущество нашего сервиса — мы предоставляем его по хорошо зарекомендовавшей себя сервисной модели, которая гарантирует минимальные стартовые затраты заказчика, регулярные управляемые и прозрачные платежи, а также отсутствие затрат на аппаратную и программную часть СКЗИ».

Разработчик сервиса — российская компания «РТК-Солар», национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

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