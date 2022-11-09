Merlion стала дистрибьютором решений по информационной безопасности НТБ

Merlion и «Новые технологии безопасности» (НТБ) подписали дистрибьюторское соглашение. В статусе официального дистрибьютора Merlion будет продвигать в своем партнерском канале линейку решений по информационной безопасности – SafeInspect и SafeConnect. Оба решения соответствуют требованиям российских регуляторов, имеют необходимые лицензии ФСТЭК и ФСБ, и могут использоваться в проектной деятельности с тендерами и конкурсными процедурами.

SafeInspect – система контроля привилегированных пользователей. Обеспечивает визуализацию и 100-процентный контроль того, кто, когда и к каким ресурсам получает доступ и как их использует. Идеально для организаций, которым необходим простой, гибкий и эффективный контроль за действиями, управлением доступом к приложениям и выполняемым функциям на серверах. SafeInspect практически не требует настроек на стороне клиента и установки специального клиентского ПО на конечном устройстве – для работы нужен лишь обычный веб-браузер.

SafeConnect – простой и защищенный Single Sign-On (SSO) доступ к любым приложениям и ресурсам компании из браузера, защита личных данных пользователей и интеграция с механизмами многофакторной аутентификации. Через портал можно подключиться к практически любому ресурсу в компании по основным протоколам с подменой авторизации на ресурсах, без использования дополнительного клиентского ПО. Доступ можно организовать не только персональный, но и для группы пользователей.

В Merlion отметили, что инженеры технического центра протестировали решения вендора, убедились, что они полностью соответствуют современным требованиям и способны качественно решать задачи клиентов и заказчиков практически любого масштаба. В настоящее время команда дистрибьютора совместно с партнерами-системными интеграторами занимается генерацией проектов в сфере ИБ, и практически все пилотные внедрения с использованием SafeInspect и SafeConnect демонстрируют хорошие результаты.

НТБ на своём сайте дает возможность бесплатного тестирования продуктов SafeInspect и SafeConnect.