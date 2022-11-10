Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» запустила пилотные проекты в области постквантовой криптографии

Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» и разработчик программных решений кибербезопасности на основе постквантовых алгоритмов шифрования QApp заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании работают над созданием квантово-устойчивого блокчейна для российской финансовой отрасли и запустили ряд совместных пилотных проектов.

Подписание соглашения прошло 10 ноября. Подписи под документом поставили генеральный директор компании «Мастерчейн» Игорь Кузьмичев и руководитель QApp Антон Гугля.

Платформа «Мастерчейн» – первая сертифицированная ФСБ России отечественная блокчейн-платформа, которая используется для промышленной эксплуатации в корпоративном и государственном секторе. «Мастерчейн» входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, а также совместима с отечественной программно-аппаратной базой.

В основе блокчейн-систем лежит применение функций криптографической защиты информации и использования электронной подписи, гарантирующих сохранность данных и безопасность их обмена. Однако по мере роста нового поколения вычислительных устройств возникает угроза нового типа — квантовая угроза, в рамках которой злоумышленник использует мощные квантовые компьютеры для осуществления атак на традиционную криптографию. Реализованные QApp программные решения с использованием квантово-устойчивых алгоритмов основаны на сверхсложных математических задачах и обеспечивают защиту от атак с применением как классических, так и квантовых компьютеров.

Ключевым направлением сотрудничества между двумя компаниями станет разработка квантово-устойчивого блокчейна с интегрированными в него программными решениями QApp: PQLR SDK и Qtunnel, созданными на основе квантово-устойчивых алгоритмов. Наряду с этим стороны планируют уделить особое внимание пилотированию полученного решения в интересах компаний финансовой и других отраслей экономики, а также проведению совместных научно-прикладных исследований и развитию образовательного блока: организации лекций, семинаров, форумов и других мероприятий.

«Впервые в России компании-разработчики блокчейн-решений и постквантовой криптографии объединились для разработки надежных решений защиты данных финансовой отрасли. Рассчитываю, что уже в следующем году мы реализуем первые пилоты с крупными отраслевыми игроками», — сказал Антон Гугля, руководитель QApp.

«Вместе с QApp мы работаем на опережение и приступаем к апробации постквантовых алгоритмов для крупнейших заказчиков из финансовой отрасли. Это позволит сделать решение промышленно применимым уже в ближайшее время и обеспечит нам статус пионеров в области квантово-устойчивого блокчейна», — отметил Игорь Кузьмичев, генеральный директор компании «Мастерчейн».